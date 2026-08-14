Trump: Ogłoszę cieśninę Ormuz terytorium USA

RMF24

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział w piątek w Nowym Jorku, że wkrótce ogłosi cieśninę Ormuz częścią terytorium Stanów Zjednoczonych. Poinformował również o planowanym „mocnym ataku gospodarczym” na Iran.

Gdy już skończymy już z Iranem, który pokonujemy bardzo zdecydowanie... Wkrótce ogłoszę cieśninę Ormuz terytorium Stanów Zjednoczonych – oświadczył Trump podczas przemówienia w Nowym Jorku.

Amerykański przywódca przypomniał, że siły USA utrzymują blokadę irańskich portów. W ostatnim czasie wielokrotnie deklarował też, że Stany Zjednoczone mają „całkowitą kontrolę” nad cieśniną Ormuz i zamierzają ją utrzymać.

Irańczycy nie podzielają optymizmu amerykańskiego przywódcy. Władze kraju przekazują natomiast, że cieśnina pozostanie zamknięta, dopóki Waszyngton nie spełni warunków stawianych przez Teheran. Wśród nich wymieniane są zakończenie wojny oraz odmrożenie irańskich aktywów za granicą.

Cieśnina Ormuz, położona między Iranem a Półwyspem Arabskim, jest jednym z najważniejszych szlaków transportu ropy naftowej na świecie.

Ekonomiczne uderzenie w Teheran

Trump zapowiedział także w rozmowie z telewizją Fox News przeprowadzenie „mocnego ataku gospodarczego” na Iran.

Wcześniej sekretarz skarbu USA Scott Bessent oznajmił, że Iran zostanie poddany izolacji gospodarczej „jakiej świat nigdy wcześniej nie widział”. Jak przekazała agencja Reutera, nowe środki mają zostać wprowadzone w przyszłym tygodniu – niezależnie od trwającej blokady cieśniny Ormuz.