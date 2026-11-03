Trump ogłosił zwycięstwo republikanów na wyspie Guam. „Wow!”

Guam, amerykańskie terytorium na Pacyfiku, jako pierwsze opublikowało wstępne rezultaty głosowania.
Według tych danych Tony Ada pokonał w wyborach gubernatorskich demokratkę Therese Terlaje. Oznacza to zmianę na stanowisku szefa władz wyspy.
Równocześnie w wyborach na przedstawiciela Guamu w Izbie Reprezentantów zwyciężyć ma demokratka Alicia Limtiaco. Pokonała urzędującego kongresmena, republikanina Jamesa Moylana.
Reprezentant Guamu może brać udział w pracach Izby Reprezentantów, jednak nie ma prawa głosu podczas obrad plenarnych.
W obu wyborach wstępne wyniki oznaczają zmianę dotychczasowego układu politycznego na wyspie.
Trump: To wielkie zwycięstwo republikanów
Donald Trump skomentował wyniki w mediach społecznościowych. Uznał je za „wielkie zwycięstwo” swojej partii i zapowiedź rezultatów w pozostałej części kraju.
„Wow, miejmy nadzieję, że to zapowiedź tego, co przyniesie przyszłość!” - napisał Trump.
Prezydent USA przekonywał, że Guam był postrzegany jako terytorium silnie sprzyjające demokratom. Zwrócił też uwagę, że republikanie mają większość w lokalnym Senacie.
Guam nie było jednak dotychczas trwale zdominowane przez jedną partię. Pięciu z ostatnich siedmiu gubernatorów wyspy należało do Partii Republikańskiej.
Wyniki pozostają nieoficjalnymi do czasu zliczenia głosów oddanych poza wyspą. W wyborach na Guam uczestniczyło około 31 tys. osób.
Guam – strategiczna wyspa USA na Pacyfiku
Wyspa leży około 2,5 tys. kilometrów na wschód od Filipin. Jej powierzchnia wynosi około 544 kilometrów kwadratowych, a mieszka na niej blisko 170 tys. osób. Stolicą Guamu jest Hagåtña.
Mieszkańcy wyspy są obywatelami USA, jednak osoby mieszkające na Guam nie głosują w wyborach prezydenckich. Terytorium wybiera delegata do Izby Reprezentantów, lecz nie ma on prawa głosu podczas głosowań plenarnych.
Znajdują się tam duże amerykańskie instalacje wojskowe, w tym baza lotnicza Andersen oraz baza marynarki wojennej Naval Base Guam. Znaczna część terytorium jest wykorzystywana przez siły zbrojne USA.
Położenie wyspy sprawia, że odgrywa ona ważną rolę w amerykańskiej strategii bezpieczeństwa w Azji i na Pacyfiku. Guam jest też postrzegany jako jeden z kluczowych punktów zaplecza logistycznego i operacyjnego USA w regionie.