Trump ogłosił zwycięstwo republikanów na wyspie Guam. „Wow!”

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Prezydent USA Donald Trump ogłosił pierwsze zwycięstwo republikanów w wyborach połówkowych do Kongresu. Według wstępnych wyników na wyspie Guam republikanin Tony Ada wygrał wyścig o urząd gubernatora. Jednocześnie mandat przedstawiciela terytorium w Izbie Reprezentantów ma przypaść demokratce Alicii Limtiaco.

Guam, amerykańskie terytorium na Pacyfiku, jako pierwsze opublikowało wstępne rezultaty głosowania.

Według tych danych Tony Ada pokonał w wyborach gubernatorskich demokratkę Therese Terlaje. Oznacza to zmianę na stanowisku szefa władz wyspy.

Równocześnie w wyborach na przedstawiciela Guamu w Izbie Reprezentantów zwyciężyć ma demokratka Alicia Limtiaco. Pokonała urzędującego kongresmena, republikanina Jamesa Moylana.

Reprezentant Guamu może brać udział w pracach Izby Reprezentantów, jednak nie ma prawa głosu podczas obrad plenarnych.

W obu wyborach wstępne wyniki oznaczają zmianę dotychczasowego układu politycznego na wyspie.

Trump: To wielkie zwycięstwo republikanów

Donald Trump skomentował wyniki w mediach społecznościowych. Uznał je za „wielkie zwycięstwo” swojej partii i zapowiedź rezultatów w pozostałej części kraju.

„Wow, miejmy nadzieję, że to zapowiedź tego, co przyniesie przyszłość!” - napisał Trump.

Prezydent USA przekonywał, że Guam był postrzegany jako terytorium silnie sprzyjające demokratom. Zwrócił też uwagę, że republikanie mają większość w lokalnym Senacie.

Guam nie było jednak dotychczas trwale zdominowane przez jedną partię. Pięciu z ostatnich siedmiu gubernatorów wyspy należało do Partii Republikańskiej.

Wyniki pozostają nieoficjalnymi do czasu zliczenia głosów oddanych poza wyspą. W wyborach na Guam uczestniczyło około 31 tys. osób.

Wyspa Guam na Pacyfiku / Shutterstock

Guam – strategiczna wyspa USA na Pacyfiku

Wyspa leży około 2,5 tys. kilometrów na wschód od Filipin. Jej powierzchnia wynosi około 544 kilometrów kwadratowych, a mieszka na niej blisko 170 tys. osób. Stolicą Guamu jest Hagåtña.

Mieszkańcy wyspy są obywatelami USA, jednak osoby mieszkające na Guam nie głosują w wyborach prezydenckich. Terytorium wybiera delegata do Izby Reprezentantów, lecz nie ma on prawa głosu podczas głosowań plenarnych.

Znajdują się tam duże amerykańskie instalacje wojskowe, w tym baza lotnicza Andersen oraz baza marynarki wojennej Naval Base Guam. Znaczna część terytorium jest wykorzystywana przez siły zbrojne USA.

Położenie wyspy sprawia, że odgrywa ona ważną rolę w amerykańskiej strategii bezpieczeństwa w Azji i na Pacyfiku. Guam jest też postrzegany jako jeden z kluczowych punktów zaplecza logistycznego i operacyjnego USA w regionie.