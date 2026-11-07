Trump: Obie strony po raz pierwszy chcą zakończyć wojnę w Ukrainie

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Wojna w Ukrainie może wkrótce się zakończyć, bo obie strony po raz pierwszy chcą zakończyć wojnę – ocenił prezydent USA Donald Trump. Ponownie zasugerował, że porozumienie może dotyczyć całej Europy.

Rosja i Ukraina, po raz pierwszy, myślę, chcą się dogadać. Mamy spotkania. Miałem dziś rozmowy telefoniczne. Jutro będę rozmawiał – powiedział Donald Trump dziennikarzom po wylądowaniu w Palm Beach, dokąd udał się na weekend.

Myślę, że to będzie bardzo duże porozumienie. Myślę, że obejmie całą Europę. To będzie bardzo duże - mówił.

Dodał, że w piątek poczynione zostały duże postępy w tej kwestii.

„Wszyscy będą zachwyceni”. Trump: Porozumienie ws. Ukrainy może objąć całą Europę Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poinformował o spotkaniu ze specjalnym wysłannikiem prezydenta Rosji Władimira Putina, Kiriłłem Dmitrijewem. Według Trumpa wojna w Ukrainie może wkrótce się „rozstrzygnąć” i rozwiązanie może wymagać…

Kushner o „owocnych i merytorycznych” rozmowach

W czwartek wysłannik prezydenta Jared Kushner poinformował, że USA przeprowadziły w czwartek w Brukseli „owocne i merytoryczne" rozmowy z Ukrainą, NATO i europejskimi partnerami na temat gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa oraz szerszej architektury bezpieczeństwa europejskiego.

Kushner dodał, że celem USA jest „uwzględnienie obaw dotyczących bezpieczeństwa wszystkich stron poprzez praktyczne, wspólnie uzgodnione rozwiązania, które ograniczą ryzyko wybuchu kolejnego konfliktu”.

Członek ukraińskiego zespołu negocjacyjnego o nowym podejściu USA

W piątek członek ukraińskiego zespołu negocjacyjnego Dawyd Arachamija ocenił, że nowe podejście amerykańskich negocjatorów polega na odejściu od skupiania się na „nierozwiązywalnej” kwestii Donbasu i na spojrzeniu na szerszą, powojenną architekturę bezpieczeństwa w Europie, by zachęcić Rosjan do ustępstw.

Arachamija w ten sposób określił podczas konferencji prasowej w Waszyngtonie plan wysłanników Donalda Trumpa Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera, który ma być omawiany podczas negocjacji trójstronnych w Abu Zabi w przyszły wtorek.

Arachamija ocenił, że celem nowej strategii Waszyngtonu jest skłonienie Moskwy do „bardziej produktywnej” postawy i ustępstw „w imię szerszego obrazu”.

Chodzi o to, by spojrzeć z lotu ptaka na szerszą powojenną europejską architekturę bezpieczeństwa. To jest takie podejście. Nie wiemy, czy zadziała, ale na pewno jest zainteresowanie, by o tym rozmawiać - powiedział.

Zaznaczył, że powojennej architektury „nie da się wdrożyć bez Europy”, co oznacza że odgrywać będzie ważną rolę w rozmowach. Nie sprecyzował, co oznaczałoby to w praktyce.