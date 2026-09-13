Trump naciska na Zełenskiego. „Musi zrobić jedną rzecz”

RMF24

„Zełenski musi zrobić jedną rzecz: musi przestać niszczyć olej napędowy w Rosji” - mówił w niedzielę prezydent USA Donald Trump. Rozmawiając z dziennikarzami podczas wizyty w Irlandii, podkreślił, że dyskutował już o tym z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Poruszył także wiele innych kwestii.

Trump o Zełenskim: Musi zrobić jedną rzecz

Donald Trump jest na Szmaragdowej Wyspie do niedzielnego wieczora. W sobotę spotkał się z premierem i prezydent Irlandii. Drugi dzień jego wizyty ma głównie charakter prywatny i związany jest z turniejem Irish Open rozgrywanym w należącym do prezydenta ośrodku. W rozmowie z dziennikarzami mówił o prezydencie Ukrainy.

Zełenski musi zrobić jedną rzecz: musi przestać niszczyć olej napędowy w Rosji. Niech atakuje inne cele, ale nie olej napędowy, ponieważ powoduje niedobór oleju napędowego. To nie efekt Bliskiego Wschodu. To jest spowodowane tym, co dzieje się z Rosją i Ukrainą - stwierdził Trump podczas rozmowy z dziennikarzami w hrabstwie Clare.

Dodał, że rozmawiał już o tym z Zełenskim i przekazał mu, że uderzenia w rafinerie „szkodzą światu”.

Gęsty dym nad rosyjską rafinerią. Ukraińcy uderzyli nocą W rafinerii naftowej w Riazaniu w Rosji wybuchł pożar na skutek ukraińskiego ataku, przeprowadzonego w nocy z soboty na niedzielę – poinformował portal Meduza. Celem nalotów dronów były też inne obwody w Rosji.

Co z porozumieniem z Iranem?

Trump powtórzył też, że spodziewa się, iż wojna z Iranem zakończy się jeszcze w tym roku, co jego zdaniem doprowadzi do gwałtownego obniżenia cen ropy. Dodał, że „Iran bardzo chce umowy”, a rządzący krajem nieustannie kontaktują się w tej sprawie z Waszyngtonem.

Prezydent USA podkreślił, że zakończenie konfliktu może nastąpić po listopadowych wyborach do Kongresu.

5 tys. dol. dla każdego dorosłego Amerykanina

Pytany przez dziennikarzy o środową obietnicę, że każdy dorosły Amerykanin otrzyma po 5 tys. dol., jeśli Republikanie utrzymają władzę w Kongresie, Trump stwierdził, że USA będą mogły z łatwością ją spełnić, po zwycięstwie jego partii.

Demokraci nie mogą złożyć takiej obietnicy, ponieważ wszystko natychmiast poszłoby do diabła, popadlibyśmy w depresję gospodarczą - przekonywał Trump.

Trump o AI

Pytany o obawy dotyczące sztucznej inteligencji, Trump ocenił, że niektóre negatywne scenariusze pesymistów są nierealne.

Moglibyśmy wprowadzić zabezpieczenia. (...) Ale myślę, że jest wiele bardzo negatywnych sił, które podnoszą ten temat, choć nie powinny tego robić. Przedstawiają rzeczy, które się nie wydarzą - stwierdził prezydent USA, dodając, że obecnie w sektorze AI Stany Zjednoczone wyprzedzają Chiny i zależy mu na tym, by tak zostało.

Szef Anthropic ostrzega świat. „W ciągu 6-12 miesięcy może przejąć kontrolę nad internetem” Dario Amodei, dyrektor generalny firmy Anthropic, apeluje o natychmiastowe spowolnienie rozwoju sztucznej inteligencji, bo w przeciwnym razie niekontrolowane agenty AI w ciągu najbliższych miesięcy doprowadzą do poważnych szkód, a nawet przejmą…

Trump o połączeniu Irlandii

Trump nie wycofał się ze swej deklaracji, że chciałby zobaczyć zjednoczenie Irlandii. Mamy Irlandię Północną i Irlandię. Wydaje mi się, że bardzo naturalne jest ich połączenie, ale to tylko moja opinia - stwierdził, dodając, że wielu ludzi zgadza się z nim w tej sprawie. Uniknął odpowiedzi na pytanie o to, czy Szkocja również powinna odłączyć się od Zjednoczonego Królestwa.

Na słowa prezydenta USA zareagowała kancelaria brytyjskiego premiera Andy'ego Burnhama i podkreśliła, że idea zjednoczenia nie cieszy się szerokim poparciem, które na podstawie Porozumienia Wielkopiątkowego, regulującego status regionu, dałoby podstawę do zorganizowania referendum zjednoczeniowego.