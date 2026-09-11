Trump na konwencji republikanów: Ci, którzy nie głosują w wyborach, idą do piekła

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Na zakończenie konwencji republikanów w Dallas Donald Trump wezwał swoich zwolenników do masowego udziału w listopadowych wyborach. Zachęcał sympatyków partii do złożenia przysięgi, że oddadzą głos w wyborach. „Wiecie, co się dzieje z tymi, którzy nie głosują? Idą do piekła” – powiedział prezydent USA.

Podczas finałowego wystąpienia na dwudniowej konwencji Partii Republikańskiej w Dallas, Donald Trump nie przebierał w słowach. Były prezydent USA zachęcał sympatyków do złożenia przysięgi, że nie tylko sami pójdą do urn, ale zabiorą ze sobą rodzinę i znajomych.

Przyrzekam najlepszemu prezydentowi w historii, który kocha nas do utraty tchu, że (...) pójdę i wezmę znajomych, rodzinę i pójdziemy głosować 3 listopada - powiedział Trump. Bo wiecie co się dzieje z tymi, którzy nie głosują? Idą do piekła - dodał.

Trump nie tylko mobilizował wyborców, ale też ostrzegał przed „komunistami, radykalnymi lewicowymi szaleńcami, ekstremistami, fanatykami i przestępcami”, którzy – jego zdaniem – chcą zniszczyć kraj. W swoim stylu zapowiedział, że republikanie są gotowi stawić im czoła i „pokonać komunizm”.

Obietnice i kontrowersje

W trakcie przemówienia Trump powtórzył swoją wcześniejszą obietnicę: jeśli republikanie wygrają wybory, każdy dorosły Amerykanin otrzyma 5 tysięcy dolarów. Takie bezpośrednie wsparcie finansowe miało już pojawiać się w jego wcześniejszych propozycjach, jednak nigdy nie zostało zrealizowane, bo wymagają one zgody bardzo sceptycznego Kongresu.

5 tysięcy dolarów dla każdego Amerykanina? Trump składa obietnicę wyborczą Donald Trump podczas konwencji republikanów w Dallas zapowiedział, że jeśli jego partia utrzyma władzę w Kongresie, każdy dorosły Amerykanin otrzyma 5 tysięcy dolarów. W swoim wystąpieniu nie szczędził ostrych słów pod adresem demokratów i…

Konwencja w Dallas była pierwszym tego typu wydarzeniem przed wyborami połówkowymi – dotychczas republikanie organizowali takie zjazdy tylko w latach wyborów prezydenckich. Mimo to impreza była niemal całkowicie zdominowana przez Donalda Trumpa, który apelował do wyborców, by „udawali, że to on jest na karcie wyborczej”.

Frekwencja i nastroje w partii

Frekwencja na konwencji była umiarkowana, a wielu kandydatów zdecydowało się skupić na kampanii w swoich okręgach, rezygnując z udziału w imprezie. Powodem były nie tylko wysokie koszty uczestnictwa (25 tys. dolarów), ale też rekordowo niskie notowania popularności Trumpa – według badań popiera go mniej niż 40 proc. wyborców, a sondaż Ipsosa dla agencji Reutera wskazuje nawet na 32 proc.

Mimo to atmosfera w Dallas była gorąca, a sam Trump nie krył, że liczy na pełną mobilizację swoich zwolenników. Przed nim na scenie pojawili się m.in. minister zdrowia Robert F. Kennedy jr., syn prezydenta Donald jr. oraz wiceprezydent J.D. Vance, który wspominał zmarłego aktywistę Charliego Kirka i apelował o nieoddawanie władzy Demokratom.

Teksas na politycznej mapie USA

Wybory w Teksasie mogą okazać się kluczowe dla układu sił w Senacie i całym Kongresie. O fotel senatora walczą prokurator generalny Ken Paxton, uwikłany w skandale, oraz demokrata James Talarico, który – mimo republikańskiej dominacji w stanie – ma realne szanse na zwycięstwo. To właśnie w Teksasie rozgrywa się jedna z najważniejszych batalii tej kampanii.