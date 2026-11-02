„Trump może być wściekły”. Europejscy dyplomaci obawiają się najgorszego po wyborach w USA

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Ewentualna porażka republikanów w amerykańskich wyborach środka kadencji skłoni prezydenta Donalda Trumpa do zaostrzenia kursu wobec NATO oraz wycofania z Europy tysięcy żołnierzy - takiego scenariusza, jak twierdzi portal Politico, obawiają się europejscy dyplomaci. Z dotychczasowych sondaży wynika, że to demokraci wygrają.

Pięciu dyplomatów, którzy anonimowo wypowiadali się dla portalu Politico, uważa, że jeśli Donald Trump zostanie ograniczony przez Kongres w polityce wewnętrznej, jako głównodowodzący sił zbrojnych może poszukać ujścia dla swoich ambicji w polityce zagranicznej. Zdaniem trzech rozmówców portalu mogłoby to oznaczać wycofanie z Europy kolejnych tysięcy wojsk.

Zazwyczaj to, co dzieje się z prezydentami pod koniec kadencji, to mieszanka frustracji i awanturnictwa w polityce zagranicznej – zauważył jeden z wysokiej rangi europejskich urzędników ds. obrony.

Jak dodał, krytyka i uderzanie w NATO „wydają się stałym elementem światopoglądu Trumpa”.

W odpowiedzi na te obawy asystentka sekretarza prasowego Białego Domu Olivia Wales oświadczyła w rozmowie z Politico, że „prezydent Trump zrobił dla NATO więcej niż ktokolwiek inny”. Zaznaczyła jednocześnie, że Trump „pozostaje nieugięty w kwestii tego, że nasi sojusznicy z NATO powinni byli stanąć po stronie Stanów Zjednoczonych” w sprawie wojny z Iranem. Prezydent nigdy nie pogodzi się z kontrolowanym upadkiem Zachodu - zapewniła.

Niebieskie tsunami uderzy w USA? Ważny dzień dla Donalda Trumpa Niebieskie tsunami, które zaleje Waszyngton? A może czerwona zapora, która zatrzyma demokratów i pozwoli Donaldowi Trumpowi spokojniej rządzić przez kolejne dwa lata? Wybory w USA już we wtorek.

„Może postępować bardzo ostro”

Obawy strony europejskiej potęgują niedawne decyzje Waszyngtonu o odcięciu ukraińskich sił od systemu łączności satelitarnej Starlink oraz zbliżenie w relacjach Trumpa z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. Jak przyznał jeden z dyplomatów, w przypadku wyborczej porażki prezydent USA „może być bardzo wściekły” i postępować „bardzo ostro”.

Na grudzień zaplanowany jest przegląd amerykańskich sił w Europie. Trzy źródła dyplomatyczne, cytowane przez Politico, obawiają się, że w obliczu impasu w polityce krajowej Trump może znacząco rozszerzyć skalę wycofywania wojsk, aby podtrzymać poparcie i entuzjazm ruchu MAGA. Istnieje też ryzyko, że obecność wojskowa USA zostanie powiązana z akceptacją forsowanego przez Waszyngton planu pokojowego dla Ukrainy - zaznaczył portal.

Możliwe zmiany w Pentagonie

Możliwa klęska republikanów mogłaby również wywołać zmiany w Pentagonie. Ze względu na głęboką niechęć Kongresu – zwłaszcza demokratów – do sekretarza wojny Pete'a Hegsetha w związku z brakiem raportów budżetowych i kontrowersyjnymi zwolnieniami generałów, administracja mogłaby stanąć w obliczu serii paraliżujących śledztw parlamentarnych. Ewentualne odejście Hegsetha mogłoby z kolei opóźnić o miesiące decyzje dotyczące przeglądu sił w Europie.

Wybory uzupełniające do Kongresu Stanów Zjednoczonych odbędą się 3 listopada. W ich trakcie zostanie wybrana jedna trzecia składu Senatu oraz cały skład Izby Reprezentantów.