Trump mówi o użyciu siły wobec Kuby. „Chcę załatwić tę sprawę”

RMF24

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Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że chce „załatwić” sprawę Kuby przed końcem swojej kadencji. W wywiadzie dla Fox News nie wykluczył użycia siły w celu zmiany sytuacji politycznej na wyspie.

Trump został zapytany przez konserwatywnego komentatora Hugh Hewitta, czy w razie potrzeby użyłby siły, by — jak ujął to prowadzący — „wyzwolić Kubę”. Prezydent odpowiedział twierdząco.

Tak, chcę załatwić sprawę Kuby, zanim odejdę. I mamy bardzo dobrego, utalentowanego człowieka na Kubie o imieniu Marco – powiedział Trump, odnosząc się do sekretarza stanu Marco Rubio.

Prezydent USA ocenił, że Kuba znajduje się w bardzo trudnej sytuacji. Nazwał ją „w zasadzie upadłym miejscem” i „upadłym państwem”.

On (Marco Rubio) bardzo chciałby to zrobić. Więc bardzo uważnie to obserwujemy. Kuba radzi sobie bardzo słabo. To w zasadzie upadłe miejsce, państwo, jakkolwiek chcesz to nazwać. Chciałbym móc to zrobić – mówił Trump.

Dopytywany, czy rozważyłby użycie siły również w przypadku, gdyby zmiana władzy na wyspie wymagała „tygodniowej kampanii” wojskowej, ponownie odpowiedział twierdząco. Zaznaczył, że „na pewno by to rozważył”.

Wcześniej zapowiadał zmianę reżimu

Donald Trump już wcześniej mówił o zamiarze doprowadzenia do zmiany komunistycznego reżimu na Kubie. Zapowiadał, że zajmie się tą sprawą „po Iranie”. Dotąd zazwyczaj podkreślał jednak, że osiągnięcie tego celu nie powinno wymagać zastosowania siły militarnej.

Od początku 2026 roku USA blokują tankowce płynące na Kubę w ramach blokady paliwowej wyspy. Działania te przyczyniają się do częstych przerw w dostawach energii elektrycznej i pogorszenia sytuacji gospodarczej mieszkańców Kuby.