Trump grzmi po decyzji Sądu Najwyższego. „Nieodwracalne szkody dla kraju”

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Donald Trump nie kryje oburzenia po decyzji Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, który zablokował wprowadzenie restrykcji dotyczących głosowania korespondencyjnego. Prezydent oskarża sędziów o „nieodwracalne szkody” dla kraju i zarzuca im uległość wobec politycznych przeciwników.

W poniedziałek Sąd Najwyższy USA zdecydował o zablokowaniu dekretu Donalda Trumpa, który miał wprowadzić nowe zasady głosowania korespondencyjnego przed listopadowymi wyborami do Kongresu. Zgodnie z planem prezydenta, karty do głosowania miały być przekazywane amerykańskiej poczcie wyłącznie po weryfikacji i opatrzeniu specjalnymi kodami. Sąd uznał jednak, że administracja Trumpa prawdopodobnie przegrałaby spór sądowy, a zmiany nie mogą wejść w życie przed wyborami.

„Katastrofa, która jest pośmiewiskiem na całym świecie”

Decyzja Sądu wywołała gwałtowną reakcję Donalda Trumpa, który nie szczędził ostrych słów pod adresem sędziów. „Republikanie właśnie otrzymali kolejną złą decyzję Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, taką, z wydaniem której system sądowniczy czekał wieki, a następnie zrzucili winę, częściowo, na brak czasu na wdrożenie rozwiązania naszej całkowicie SKORUMPOWANEJ i wyjętej spod kontroli ‘katastrofy’ głosowania korespondencyjnego, która jest pośmiewiskiem na całym świecie i w której jesteśmy jedynym krajem, który musi znosić takie OSZUSTWO niszczące kraj” – napisał Trump na swojej platformie społecznościowej.

Prezydent oskarżył sędziów o brak odwagi i uległość wobec „szalonych i zdeprawowanych demokratów” oraz radykalnej lewicy. Jego zdaniem, decyzja sądu otwiera drzwi do oszustw wyborczych na szeroką skalę.

Trump nie ograniczył się jedynie do krytyki decyzji dotyczącej głosowania korespondencyjnego. W swoim wpisie odniósł się także do wcześniejszych wyroków Sądu Najwyższego, które unieważniły jego cła oraz dekret o ograniczeniu nadawania obywatelstwa z urodzenia.

„To nie są ludzie, których przesłuchiwałem, aby zasiadali w Sądzie Najwyższym Stanów Zjednoczonych. Są jedynie cieniem samych siebie, Sądem, który kosztuje Stany Zjednoczone biliony dolarów szokująco złymi orzeczeniami o tak wielkiej wadze, że naszemu krajowi trudno będzie się odrodzić lub uleczyć” – podkreślił Trump. „To Sąd, który przejdzie do historii jako ten, który wydał jedne z najbardziej destrukcyjnych, bolesnych i szkodliwych decyzji w historii naszego kraju” – dodał.

Kontrowersje wokół głosowania korespondencyjnego

Donald Trump od dawna twierdzi, że głosowanie korespondencyjne sprzyja oszustwom wyborczym, choć nie przedstawił na to dowodów. Co ciekawe, sam często korzysta z tej formy głosowania. Podczas niedawnej konwencji wyborczej w Dallas zachęcał swoich zwolenników do oddawania głosów nawet bez rejestracji, mówiąc: „oszukujcie jak cholera, tak jak oni (demokraci)”.