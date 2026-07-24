Trump grozi Unii Europejskiej. Rozwścieczyła go kara dla Google

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Prezydent USA na swojej platformie Truth Social napisał, że decyzja o nałożeniu przez UE kary na Google jest bezprawna. Zapowiedział, że "Waszyngton przeprowadzi dochodzenie w sprawie okradania amerykańskich firm". "Unia zapłaci bardzo wysoką cenę za to skrajnie nieetyczne postępowanie, przed którym konsekwentnie ją ostrzegałem" - oświadczył Donald Trump. Dodał, że Stany Zjednoczone nie są "europejską skarbonką”.

O nałożeniu kary na Google w wysokości 890 mln euro Komisja Europejska poinformowała w czwartek, wyjaśniając, że koncern złamał unijne przepisy Aktu o rynkach cyfrowych (DMA), ponieważ faworyzuje własne usługi w wyszukiwarce Google i ogranicza dostęp do alternatywnych, często tańszych ofert w sklepie Google Play.

Trump: UE zapłaci bardzo wysoką cenę

W piątek Donald Trump skomentował karę dla Google na swojej platformie Truth Social. Wyraził przekonanie, że „to nielegalna i wysoce dyskryminująca praktyka”.

„Proszę potraktować ten wpis na TRUTH jako zapowiedź, że natychmiast rozpoczniemy dochodzenie na podstawie Sekcji 301. w sprawie praktyki »OGRABIANIA« amerykańskich firm, a tym samym amerykańskich podatników” - dodał.

Chodzi o postępowania w ramach sekcji 301. ustawy o handlu z 1974 r. Po tym, jak Sąd Najwyższy USA uchylił wcześniejszy pakiet ceł globalnych, administracja Trumpa wykorzystuje ten przepis do budowy nowej architektury taryfowej.

Prezydent USA ostrzegł, że UE „zapłaci bardzo wysoką cenę za to nielegalne i wysoce nieetyczne postępowanie, przed którym konsekwentnie” ją ostrzegał.

„Kary zostaną całkowicie cofnięte, a ponadto spodziewamy się nałożenia na nich znacznych CEŁ w najbliższym możliwym terminie” - poinformował.

Oświadczył też, że USA nie są europejską „skarbonką”.

Google ma 60 dni

DMA nakłada szczególne obowiązki na duże koncerny technologiczne, które kontrolują popularne platformy i są dla mniejszych firm ważnym kanałem dotarcia do konsumentów; firmy te muszą unikać na unijnym rynku faworyzowania własnych usług i blokowania dostępu do innych ofert.

Google ma 60 dni na dostosowanie świadczonych usług do unijnego prawa. Jeśli tego nie zrobi, będą firmie groziły kary okresowe w wysokości do 5 proc. światowego obrotu.