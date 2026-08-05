Trump grozi Iranowi. Porozumienie ws. cieśniny Ormuz albo „mocne uderzenie”

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Prezydent USA Donald Trump zapowiedział szybkie otwarcie cieśniny Ormuz i ostrzegł Teheran wskazując, że jeśli do tego nie dojdzie, Iran zostanie „bardzo mocno uderzony”. Zasugerował, że porozumienie może zostać osiągnięte do czwartku.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapewnił, że kluczowy szlak żeglugowy zostanie ponownie otwarty „bardzo szybko”, a jeśli Iran nie wywiąże się z ustaleń, zostanie „bardzo mocno uderzony”.

Amerykański przywódca podkreślił, że rozmowy z Teheranem są „bardzo dobre” i nie wykluczył osiągnięcia porozumienia w ciągu najbliższych dni.

Negocjacje trwają

Sekretarz stanu Marco Rubio poinformował o postępach w negocjacjach prowadzonych z Iranem i Omanem. Według doniesień portalu Axios, rozmowy dotyczą tymczasowego, 60-dniowego porozumienia, które miałoby uregulować żeglugę przez cieśninę Ormuz.

Zgodnie z projektem, ruch morski wpływający do cieśniny miałby odbywać się przez wody irańskie, natomiast statki wychodzące korzystałyby z wód Omanu – bez konieczności uiszczania opłat tranzytowych. W ciągu dwóch miesięcy centralny szlak żeglugowy miałby zostać oczyszczony z irańskich min.

Iran stawia warunki – myto i odszkodowania

Iran, który w pierwszych dniach wojny zablokował cieśninę dla ruchu cywilnego, obecnie chce wprowadzenia opłat za korzystanie z szlaku. Propozycja ta spotkała się z ostrą krytyką ze strony społeczności międzynarodowej. Jak podkreśla agencja AFP, projekt ten jest sprzeczny z prawem morskim i odrzucają go inne kraje.

Irańskie media sugerują powiązanie poboru myta z wypłatą odszkodowań za straty wojenne. Mehdi Hasanwand z irańskiego Centrum Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego przekonuje, że model opłat pozwoli na rozłożenie reparacji na raty, co miałoby być sprawiedliwym rozwiązaniem dla wszystkich stron konfliktu.

Model poboru myta opiera się na założeniu, że kraje sąsiednie, wraz ze Stanami Zjednoczonymi, zaatakowały i poniosły klęskę w tej wojnie, więc muszą wypłacić odszkodowanie. Oman udostępnił Stanom Zjednoczonym cztery bazy wojskowe. W związku z tym Oman nie jest krajem sąsiednim, który ma prawo do pobierania myta. Jeśli chodzi o sam Oman, to również powinien on wypłacić odszkodowanie – oświadczył Hasanwand.