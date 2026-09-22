Trump dopiął swego. Umowa ws. Grenlandii podpisana

RMF24

Premierzy Danii i Grenlandii – Mette Frederiksen oraz Jens-Frederik Nielsen – podpisali we wtorek z prezydentem USA Donaldem Trumpem umowę dotyczącą bezpieczeństwa Grenlandii, autonomicznego terytorium Danii.

To będzie fantastyczna relacja – powiedział Trump podczas ceremonii w siedzibie ONZ w Nowym Jorku, odnosząc się do relacji z Danią i Grenlandią.

Frederiksen oceniła, że dokument jest „lepszą i rozbudowaną” wersją porozumienia Danii z USA z 1951 roku, określającego zasady obecności amerykańskich wojsk na wyspie.

W uroczystości uczestniczyli też ministrowie spraw zagranicznych Danii i Grenlandii, Lars Lokke Rasmussen i Mute B. Egede, a także sekretarz stanu USA Marco Rubio.

Wcześniej Trump poinformował w wystąpieniu przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ, że USA zbudują na Grenlandii „dwie duże bazy wojskowe”. Waszyngton ma również współdecydować o zagranicznych inwestycjach, by blokować wpływy wrogich państw.

Trump, który na początku roku mówił o przejęciu Grenlandii, określił Duńczyków i Grenlandczyków „wspaniałymi ludźmi”.

Spór o Grenlandię

Od początku swojej drugiej kadencji Donald Trump wywoływał napięcia wokół Grenlandii, wielokrotnie podkreślając, że Stany Zjednoczone powinny przejąć kontrolę nad wyspą ze względów bezpieczeństwa. Argumentował, że bez silniejszej roli Waszyngtonu Grenlandia może stać się obszarem wpływów państw uznawanych przez USA za rywali. Nie wykluczał przy tym stosowania presji ekonomicznej ani militarnej, co spotkało się ze zdecydowanym sprzeciwem władz Danii i Grenlandii. Kopenhaga oraz Nuuk konsekwentnie zaznaczały, że przyszłość autonomicznego terytorium należy do jego mieszkańców.