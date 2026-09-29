Trump dementuje doniesienia mediów. „To nieprawda”

RMF24

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump stanowczo zaprzeczył doniesieniom o rzekomej gotowości do złagodzenia sankcji wobec Iranu w zamian za ustępstwa w sprawie programu nuklearnego. Tymczasem mediatorzy z Pakistanu i Kataru intensyfikują wysiłki, by doprowadzić do przełomu w rozmowach między Waszyngtonem a Teheranem.

Donald Trump stanowczo odrzucił doniesienia o możliwym złagodzeniu presji gospodarczej na Iran w zamian za porozumienie dotyczące irańskiego programu nuklearnego. W poniedziałek prezydent USA odniósł się do publikacji serwisu Axios, który powołując się na źródła w amerykańskiej administracji, informował o gotowości Białego Domu do złagodzenia sankcji i uwolnienia zamrożonych irańskich środków, jeśli Teheran podejmie konkretne działania w sprawie swojego programu nuklearnego.

Trump w swoim wpisie na platformie Truth Social stanowczo zaprzeczył tym doniesieniom. „To nieprawda. Nie zaoferowałem im NICZEGO! Artykuł Axios, podobnie jak większość innych, jest MISTYFIKACJĄ, wykorzystywaną wyłącznie w celu zaspokojenia ich obsesji na punkcie Trumpa. Powinni NATYCHMIAST wycofać tę fałszywą historię!” – napisał prezydent USA.

Rozmowy trwają

Tymczasem mediatorzy z Pakistanu i Kataru ponownie próbują doprowadzić do porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Rozmowy są jednak trudne, a stanowiska obu stron w kluczowych kwestiach pozostają rozbieżne. Iran oczekuje, że negocjacje skupią się na cieśninie Ormuz i amerykańskiej blokadzie morskiej, podczas gdy administracja Trumpa domaga się ustępstw w sprawie programu nuklearnego.

W poniedziałek mediatorzy spotkali się z przedstawicielami Iranu. Minister spraw zagranicznych tego kraju, Abbas Aragczi, poinformował w Nowym Jorku, że omówiono propozycje, które mają zostać przekazane stronie amerykańskiej. Jeśli Amerykanie twierdzą, że dążą do porozumienia lub pokojowego rozwiązania, przedstawiliśmy takie rozwiązanie – podkreślił Aragczi. Nie ujawnił jednak szczegółów warunków postawionych przez najwyższego przywódcę Iranu w związku z ponownym otwarciem cieśniny Ormuz.

W poniedziałek Trump potwierdził w rozmowie z mediami, że negocjacje z Irańczykami trwają za pośrednictwem mediatorów. W sobotę prezydent odrzucił propozycję zawarcia rozejmu w ciągu siedmiu dni, złożoną przez Teheran.