Trump chce odszkodowań od Iranu. „Za wszystkich, których zabili”

RMF24

Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że będzie domagał się od Iranu odszkodowań za osoby zabite i ranne w działaniach przypisywanych władzom w Teheranie. Zapowiedział, że polecił swoim przedstawicielom uwzględnić tę sprawę w przyszłych negocjacjach z Iranem.

Trump odniósł się w poniedziałek na platformie Truth Social do postulatów Iranu, który – według prezydenta USA – oczekuje rekompensaty za szkody wyrządzone w ciągu ostatnich pięciu miesięcy konfliktu zbrojnego.

„To ciekawy pomysł, ponieważ ja od teraz również będę domagać się odszkodowania od Iranu” – napisał amerykański przywódca.

Zarzuty Trumpa wobec Teheranu

Donald Trump wskazał, że żądania USA miałyby dotyczyć osób zabitych lub ciężko rannych m.in. w wyniku ataków „z użyciem przydrożnych bomb” oraz konfliktów, za które obwinia Iran. „Za wszystkich ludzi, których zabili lub ciężko ranili za pomocą przydrożnych bomb oraz w licznych konfliktach, w których brali udział, prowadzonych początkowo przez generała (Kasema) Sulejmaniego”.

Sulejmani (były dowódca elitarnych sił Al-Kuds w strukturach Korpusu Strażników Rewolucji Islamskie) zginął w styczniu 2020 roku w amerykańskim ataku w Iraku.

Prezydent USA uznał, że odszkodowania powinny objąć również rodziny ofiar ataku na amerykański niszczyciel USS Cole. W zamachu przeprowadzonym 12 października 2000 roku w jemeńskim Adenie zginęło 17 marynarzy US Navy.

Donald Trump dodał, że rekompensaty powinny trafić także do rodzin demonstrantów zabitych przez władze Iranu.

„Poleciłem naszym przedstawicielom, by uwzględnili tę kwestię w przyszłych negocjacjach” – przekazał.

Spór o cieśninę Ormuz

W miniony weekend Iran uzależnił pełne otwarcie cieśniny Ormuz od spełnienia kilku warunków przez USA. Wśród nich znalazły się wypłata odszkodowań wojennych, zniesienie blokady irańskich portów oraz wycofanie amerykańskich sił z regionu.

Jak oceniła stacja CNN, stanowiska obu stron wskazują, że porozumienie w sprawie ponownego otwarcia strategicznej cieśniny nie jest blisko. Nowe żądania mogą dodatkowo utrudnić szybkie zawarcie umowy, mimo optymizmu, który miał towarzyszyć rozmowom jeszcze w ubiegłym tygodniu.