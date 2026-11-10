Trump będzie bronił Hegsetha. „Wygrał dwie wojny”

RMF24

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że w razie postawienia sekretarza wojny Pete’a Hegsetha w stan impeachmentu, będzie stał po jego stronie. Ocenił, że szef Pentagonu powinien zostać na stanowisku, bo „wygrał dwie wojny”.

Ustępujący kongresmen Partii Republikańskiej Thomas Massie zgłosił wniosek o postawienie Hegsetha w stan oskarżenia m.in. w związku z jego działaniami podczas wojny z Iranem. Głosowanie w tej sprawie ma się odbyć w ciągu dwóch dni.

Na zwołanym spontanicznie briefingu amerykański prezydent Donald Trump nie szczędził Massiemu gorzkich słów. Nie powinien zajmować czasu Kongresowi, Senatowi ani w ogóle robić tego, co robi. To kompletny nieudacznik - powiedział.

Co Hegseth zrobił złego? Wygrał wojnę. Dowodził i wygrał wojnę w Wenezueli. (…) I z pewnością, moim zdaniem, wygrał również wojnę z Iranem. A przynajmniej zdecydowanie ją wygrywa. Iran bardzo chciałby zawrzeć porozumienie i został zdziesiątkowany - podkreślał Trump.

Prezydent USA zapowiedział, że nawet jeśli Hegseth zostanie postawiony w stan oskarżenia, będzie go popierał, ponieważ „wygrał dwie wojny”.

Odnosząc się do konfliktu z Iranem, Trump oświadczył, że „na obecnym etapie podjęcie działań militarnych prawdopodobnie nie będzie konieczne”. Widać coraz wyraźniejsze oznaki, że konflikt zmierza ku końcowi - zapewnił. Warto jednak podkreślić, że już wielokrotnie składał podobne deklaracje.