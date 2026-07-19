Trump apeluje do Kongresu. „Lindsey właśnie tego chciał”

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Donald Trump domaga się, by Kongres rozszerzył projekt ustawy o sankcjach wobec Rosji o zapisy dotyczące Iranu. „Republikanie powinni dodać Iran do ustawy o sankcjach wobec Rosji. Lindsey właśnie tego chciał i to miało się stać” - napisał Trump, odnosząc się do projektu ustawy opracowanej przez republikańskiego senatora Lindseya Grahama, który zmarł w ubiegłym tygodniu.

Donald Trump w swoim nowym wpisie na Truth Social zaapelował do Republikanów, by do projektu ustawy o sankcjach przeciwko Rosji dołączyć również Iran. Nawiązał przy tym do zmarłego niedawno Lindseya Grahama, autora projektu, wskazując, że zmarły senator „właśnie tego chciał”.

Ostatnia inicjatywa Grahama

Senator Lindsey Graham, znany z twardego stanowiska wobec Rosji, tuż przed śmiercią ogłosił, że osiągnął porozumienie z Białym Domem w sprawie poparcia dla swojego projektu ustawy. Przez ponad rok inicjatywa była blokowana przez administrację, jednak tuż przed śmiercią Grahama pojawiła się nadzieja na jej realizację. Nowy tekst projektu nie zawiera jednak zapisów dotyczących Iranu.

Jak donosi źródło PAP z Kongresu, ustawodawcy z obu partii nie zamierzali włączać Iranu do przepisów. Obawiam się, że to może być próba storpedowania tej ustawy – skomentował rozmówca związany z Partią Demokratyczną. Dodanie Iranu do projektu może bowiem znacząco utrudnić jego przyjęcie i zjednoczyć przeciwników w obu izbach.

Co zawiera projekt ustawy?

Projekt ustawy przewiduje m.in. sankcje wobec rosyjskiej „floty cieni”, firm z sektora energetycznego i finansowego, a także możliwość nałożenia ceł do 100 proc. na towary z krajów kupujących najwięcej rosyjskiej ropy i gazu. Wcześniejsza wersja, przegłosowana w Izbie Reprezentantów, nie zawierała jednak przepisów o cłach. Dodawała za to zapisy o środkach na pożyczki dla Ukrainy na zakup sprzętu wojskowego.