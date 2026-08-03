Tragiczny wypadek w Tatrach Wysokich. Nie żyje 38-letni Polak

RMF24

Kolejna tragedia w Tatrach Słowackich. Pod południowo-wschodnim grzbietem Baranich Rogów w niedzielę odnaleziono ciało 38-letniego obywatela Polski. Dopiero dziś był możliwy transport jego działa.

Informację o odnalezieniu turysty bez oznak życia słowacka Horska Zachranna Sluzba (HZS) otrzymała w niedzielne popołudnie od grupy czeskich taterników. Ciało znajdowało się poniżej Baraniej Baszty w Dolinie Małej Zimnej Wody.

Tragiczny finał rozdzielenia w górach

W miejscu odnalezienia zwłok znajdowało się również dwóch innych alpinistów z Polski. Jak się okazało, od kilku godzin prowadzili oni poszukiwania swojego zaginionego współtowarzysza, z którym rozdzielili się wcześniej w wyższych partiach grzbietu.

Z powodu trudnych warunków atmosferycznych panujących w niedzielę w Tatrach, ratownicy nie mogli natychmiast użyć śmigłowca, aby ewakuować ciało z niedostępnego terenu.

Trudna akcja transportowa

Dopiero w poniedziałkowy poranek, 3 sierpnia, ratownicy zdołali przetransportować szczątki 38-latka do Starego Smokowca. Tam zostały one przekazane słowackiej policji oraz lekarzowi medycyny sądowej.

Ratownicy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności w wysokogórskim terenie i unikanie rozdzielania się podczas wypraw.