Tragiczny wypadek szkolnego autobusu. Dziesiątki ofiar i rannych

RMF24

Tragedia w Ugandzie. Co najmniej 20 uczniów zginęło, a ponad 60 zostało rannych w wypadku autobusu szkolnego w dystrykcie Kapchorwa na wschodzie kraju. Wśród ofiar śmiertelnych znalazł się także dyrektor szkoły.

Autobus wiozący uczniów w dystrykcie Kapchorwa rozbił się na jednym z najbardziej niebezpiecznych odcinków drogi – wzniesieniu Chekwatit. Według informacji przekazanych przez lokalne władze w wyniku wypadku życie straciło co najmniej 20 dzieci oraz dyrektor szkoły. Ponad 60 osób zostało rannych.

Ranni zostali natychmiast przewiezieni do szpitali w regionie. Jak poinformował minister ds. samorządu lokalnego Barugahara Balaam, lekarze walczą o życie dziewięciorga uczniów, których stan określany jest jako bardzo ciężki.

Co było przyczyną tragedii?

Wstępne ustalenia policji wskazują na możliwą awarię techniczną autobusu. Rzecznik regionalnej policji Fredmark Chesang przekazał, że pojazd już wcześniej sprawiał problemy – według świadków kilkukrotnie zatrzymywał się na trasie przed wypadkiem.

Trwa dochodzenie w celu wyjaśnienia dokładnych okoliczności zdarzenia – podkreślił Chesang w rozmowie z lokalnymi mediami.

Niebezpieczne drogi Ugandy

Wzniesienie Chekwatit, na którym doszło do wypadku, od lat uznawane jest za jeden z najbardziej niebezpiecznych fragmentów dróg we wschodniej Ugandzie. Policja apeluje do wszystkich przewoźników, by przed każdą podróżą dokładnie sprawdzali stan techniczny swoich pojazdów.