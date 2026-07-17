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Tragiczny wypadek szkolnego autobusu. Dziesiątki ofiar i rannych

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 17 lipca (09:11)

Tragedia w Ugandzie. Co najmniej 20 uczniów zginęło, a ponad 60 zostało rannych w wypadku autobusu szkolnego w dystrykcie Kapchorwa na wschodzie kraju. Wśród ofiar śmiertelnych znalazł się także dyrektor szkoły.

Tragiczny wypadek szkolnego autobusu. Dziesiątki ofiar i rannych
Zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock
  • W Ugandzie doszło do tragicznego wypadku autobusu szkolnego w dystrykcie Kapchorwa.
  • Wstępne ustalenia wskazują na możliwą awarię techniczną pojazdu, który wcześniej sprawiał problemy.
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Autobus wiozący uczniów w dystrykcie Kapchorwa rozbił się na jednym z najbardziej niebezpiecznych odcinków drogi – wzniesieniu Chekwatit. Według informacji przekazanych przez lokalne władze w wyniku wypadku życie straciło co najmniej 20 dzieci oraz dyrektor szkoły. Ponad 60 osób zostało rannych.

Ranni zostali natychmiast przewiezieni do szpitali w regionie. Jak poinformował minister ds. samorządu lokalnego Barugahara Balaam, lekarze walczą o życie dziewięciorga uczniów, których stan określany jest jako bardzo ciężki. 

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Co było przyczyną tragedii?

Wstępne ustalenia policji wskazują na możliwą awarię techniczną autobusu. Rzecznik regionalnej policji Fredmark Chesang przekazał, że pojazd już wcześniej sprawiał problemy – według świadków kilkukrotnie zatrzymywał się na trasie przed wypadkiem. 

Trwa dochodzenie w celu wyjaśnienia dokładnych okoliczności zdarzenia – podkreślił Chesang w rozmowie z lokalnymi mediami.

Niebezpieczne drogi Ugandy

Wzniesienie Chekwatit, na którym doszło do wypadku, od lat uznawane jest za jeden z najbardziej niebezpiecznych fragmentów dróg we wschodniej Ugandzie. Policja apeluje do wszystkich przewoźników, by przed każdą podróżą dokładnie sprawdzali stan techniczny swoich pojazdów.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: uganda

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