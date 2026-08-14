Tragiczny wypadek podczas budowy tunelu w Indiach. Są zabici i ranni

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Co najmniej siedmiu robotników zginęło, a 13 zostało rannych po tym, jak woda wdarła się do budowanego na północy Indii tunelu - poinformowały w piątek lokalne władze, na które powołała się agencja AFP. Dodano, że przyczyną katastrofy było osunięcie się ziemi.

Do wypadku doszło w czwartek wieczorem w himalajskim stanie Uttarakhand. Zalany tunel ma być częścią powstającej hydroelektrowni. W piątek rano co najmniej trzy osoby nadal uznawano za zaginione, a 19 uratowano - poinformował stanowy urząd ds. zarządzania kryzysowego.

AFP zwróciła uwagę, że wypadki przy dużych projektach infrastrukturalnych w Indiach są częste. Organizacje ekologiczne ostrzegają, że intensyfikacja inwestycji zwiększa ryzyko katastrof w szczególnie wrażliwym regionie Himalajów. W lipcu ubiegłego roku w stanie Sikkim w północno-wschodnich Indiach zginęło 20 pracowników tunelu budowanego w ramach projektu zapory wodnej.

Zagrożenie zwiększają również ulewne deszcze monsunowe. Od rozpoczęcia monsunu w czerwcu w Indiach zginęły setki osób w powodziach i osuwiskach. W ostatnich dniach intensywne opady dotknęły także Uttarakhand.