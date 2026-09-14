Tragiczny wypadek na drodze. Zderzyły się dwa minibusy, są ofiary śmiertelne

RMF24

Co najmniej 21 osób zginęło w wypadku, który miał miejsce w Republice Południowej Afryki. Na jednej z dróg zderzyły się czołowo dwa minibusy, w które wjechał następnie pojazd typu SUV - poinformowały w poniedziałek władze. Nie są na razie znane przyczyny katastrofy drogowej.

Do wypadku doszło w niedzielę wieczorem w Prowincji Przylądkowej Zachodniej, między małymi miasteczkami Prince Albert i Leeu-Gamka, ok. 380 km na wschód od Kapsztadu w RPA - podał miejscowy zarząd ruchu drogowego (RTMC).

Dodał, że liczba ofiar śmiertelnych „może ulec zmianie, ponieważ służby ratownicze i władze w Prowincji Przylądkowej Zachodniej nadal prowadzą ocenę sytuacji na miejscu zdarzenia”.

Jak zauważa agencja AP, minibusy stanowią główny środek transportu publicznego dla milionów ludzi w RPA i często biorą udział w kolizjach z ofiarami śmiertelnymi.

W styczniu w dwóch oddzielnych wypadkach z udziałem takich minibusów zginęło co najmniej 25 osób, w tym 14 dzieci.