RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Tragiczny wypadek na drodze. Zderzyły się dwa minibusy, są ofiary śmiertelne

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 14 września (13:27)

Co najmniej 21 osób zginęło w wypadku, który miał miejsce w Republice Południowej Afryki. Na jednej z dróg zderzyły się czołowo dwa minibusy, w które wjechał następnie pojazd typu SUV - poinformowały w poniedziałek władze. Nie są na razie znane przyczyny katastrofy drogowej.

Tragiczny wypadek na drodze. Zderzyły się dwa minibusy, są ofiary śmiertelne
Zdjęcie poglądowe /Shutterstock

Do wypadku doszło w niedzielę wieczorem w Prowincji Przylądkowej Zachodniej, między małymi miasteczkami Prince Albert i Leeu-Gamka, ok. 380 km na wschód od Kapsztadu w RPA - podał miejscowy zarząd ruchu drogowego (RTMC).

Zobacz wpis na X

Dodał, że liczba ofiar śmiertelnych „może ulec zmianie, ponieważ służby ratownicze i władze w Prowincji Przylądkowej Zachodniej nadal prowadzą ocenę sytuacji na miejscu zdarzenia”.

Jak zauważa agencja AP, minibusy stanowią główny środek transportu publicznego dla milionów ludzi w RPA i często biorą udział w kolizjach z ofiarami śmiertelnymi. 

W styczniu w dwóch oddzielnych wypadkach z udziałem takich minibusów zginęło co najmniej 25 osób, w tym 14 dzieci.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: wypadek RPA
chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: