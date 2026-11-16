Tragiczny pożar na popularnej wśród turystów wyspie Phuket. Nie żyje 11 osób

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Jedenaście osób zginęło, a 16 odniosło obrażenia w pożarze, który wybuchł na popularnej wśród turystów wyspie Phuket na południu Tajlandii - poinformowała w poniedziałek agencja AFP, powołując się na lokalną policję. Ogień pojawił się w budynku handlowo-mieszkalnym.

Ogień pojawił się w obiekcie mieszczącym lokale handlowe, restaurację i mieszkania na wynajem. Strażacy potrzebowali dwóch godzin na opanowanie pożaru i odnaleźli 11 ciał – powiedział AFP przedstawiciel lokalnej policji, który pragnął zachować anonimowość, ponieważ nie był upoważniony do wypowiadania się dla mediów. Dodał, że wśród ofiar śmiertelnych są obywatele Tajlandii i Birmy.

Szesnaście osób trafiło do szpitala z powodu zatrucia dymem lub obrażeń spowodowanych odłamkami szkła – dodał funkcjonariusz.

Przyczyna pożaru jest przedmiotem dochodzenia.

Kolejny tragiczny pożar w Tajlandii

Podejście władz Tajlandii do regulacji bezpieczeństwa w barach i klubach nocnych od dawna budzi zastrzeżenia. W lipcu w wyniku zwarcia instalacji elektrycznej spłonął zatłoczony bar w Bangkoku; w pożarze zginęło około 40 osób. Z kolei w pożarze dyskoteki w stolicy Tajlandii podczas obchodów Nowego Roku w 2009 roku zginęło 67 osób, a ponad 200 zostało rannych.