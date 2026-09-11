Tragiczny finał wakacji we Włoszech. Nie żyje 19-letni Polak

RMF24

Wakacyjna wyprawa do Włoch zakończyła się dramatem. 19-letni turysta z Polski zmarł po nagłym zasłabnięciu podczas kąpieli w jeziorze Albano, nieopodal Castel Gandolfo. Mimo szybkiej akcji ratunkowej nie udało się go uratować. Okoliczności tragedii badają włoskie służby.

Trzech młodych Polaków, w wieku od 19 do 20 lat, spędzało czas w okolicach Rzymu. Korzystali z uroków regionu i odwiedzali słynne miejsca, w tym malownicze jezioro Albano. To właśnie tam, w Castel Gandolfo, doszło do tragicznego zdarzenia.

Według wstępnych ustaleń młodzi turyści kąpali się razem. Nagle, około 15 metrów od brzegu, jeden z nich – 19-latek – poczuł się źle. Jego koledzy natychmiast ruszyli z pomocą. Wyciągnęli go na brzeg i wezwali służby ratunkowe.

Błyskawiczna akcja ratunkowa

Na miejsce wypadku bardzo szybko przybyli ratownicy medyczni, a także śmigłowiec ratunkowy. Do akcji włączyli się również karabinierzy ze stacji w Castel Gandolfo oraz żołnierze z mobilnego oddziału tej samej jednostki. Wsparcia udzielili także wolontariusze lokalnej Obrony Cywilnej.

Ratownicy przez długi czas prowadzili reanimację. Niestety, mimo wszelkich starań, 19-latka nie udało się uratować.

Co było przyczyną tragedii?

Na razie nie wiadomo, co dokładnie doprowadziło do śmierci młodego Polaka. Wśród rozważanych hipotez pojawia się nagłe zatrzymanie krążenia lub inny poważny problem zdrowotny, który wystąpił podczas kąpieli. Ostateczną odpowiedź na pytanie o przyczynę zgonu ma dać sekcja zwłok.

Do wypadku doszło w miejscu oddalonym od strzeżonych kąpielisk, gdzie na co dzień pracują ratownicy i personel medyczny. To właśnie brak bezpośredniego nadzoru mógł wpłynąć na przebieg akcji ratunkowej.

Bezpieczeństwo nad Lago Albano

Jezioro Albano od lat cieszy się popularnością wśród turystów i mieszkańców regionu. Działa tu program „Bezpieczne Jezioro”, koordynowany przez Prefekturę Rzymu, lokalne władze oraz służby ratunkowe z Castel Gandolfo i Albano Laziale. Szczególny nacisk na bezpieczeństwo kładzie się w weekendy, gdy nad wodą pojawia się najwięcej osób.