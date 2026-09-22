Tragiczny finał wakacji na Cyprze. Ojciec odpowie za śmierć 2-letniego syna

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Przed sądem w Pafos na Cyprze rusza proces 37-letniego Brytyjczyka oskarżonego o nieumyślne spowodowanie śmierci dwuletniego syna. Do tragicznego wypadku doszło w lipcu tego roku w jednym z hoteli w Chlorakas, gdzie chłopiec wypadł z okna na czwartym piętrze. Mężczyźnie, który postawił dziecko na parapecie, nie wiedząc, że okno jest uchylone, grożą cztery lata więzienia.

Tragiczny wypadek w hotelu

Do tragedii doszło w hotelu podczas rodzinnych wakacji w miejscowości Chlorakas na Cyprze w lipcu tego roku.

2-letni chłopczyk wypadł z okna na czwartym piętrze. Jak wynika z ustaleń, ojciec postawił syna na parapecie w holu hotelu, nie zdając sobie sprawy, że okno jest uchylone. Dziecko straciło równowagę i spadło z wysokości 10 metrów.

Chłopiec zmarł po przewiezieniu do szpitala na skutek odniesionych ran głowy.

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Zarządzenia sądu i powrót do kraju

Brytyjczyk, którego tożsamość nie została ujawniona, już w lipcu usłyszał formalne zarzuty podczas pierwszego posiedzenia sądu w Pafos. Po wpłaceniu kaucji w wysokości 30 tys. euro mężczyzna otrzymał zgodę na powrót do Wielkiej Brytanii, by uczestniczyć w pogrzebie syna.

Zarzuty i widmo więzienia

Dzisiaj, dziesięć tygodni po tragedii, ojciec stanie ponownie przed cypryjskim sądem, by odpowiedzieć na zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka.

Oskarżonemu grozi nawet do czterech lat więzienia.