Tragiczny finał rozejmu w Ołeszkach. Były dyrektor szkoły zginął w ataku drona

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Były dyrektor szkoły w okupowanych przez Rosję Ołeszkach na południu Ukrainy zginął w wyniku ataku drona, który nastąpił tuż po zakończeniu rozejmu w tej miejscowości. Informację tę przekazała Tetiana Hasanenko, szefowa miejskiej administracji.

Rozejm, który miał umożliwić ewakuację ludności cywilnej i dostarczenie pomocy humanitarnej, został wynegocjowany przy udziale Stanów Zjednoczonych. Do porozumienia doprowadziła pierwsza dama USA Melania Trump. Zawieszenie broni rozpoczęło się 27 października o godzinie 3 czasu ukraińskiego i trwało do 1 listopada do godziny 22.59.

Nawet po tzw. rozejmie otrzymaliśmy informację, że w wyniku ataku drona zginął były dyrektor szkoły Kostiantyn Melnyk – poinformowała Tetiana Hasanenko w rozmowie z agencją Ukrinform.

Ewakuacja pod ostrzałem

Szefowa administracji Ołeszek zwróciła uwagę, że nie wszyscy mogli lub chcieli opuścić miejscowość. Hasanenko opisała również sytuację osób, które z różnych przyczyn nie były w stanie się ewakuować. Jak przekazała, wiele z nich ukrywało się w piwnicach bez dostępu do najnowszych informacji i nie wiedziało o misji humanitarnej.

Jak zaznaczyła, część mieszkańców zrezygnowała z ewakuacji w obawie przed rosyjskimi tzw. działaniami filtracyjnymi, czyli szczegółowymi kontrolami, które mogły oznaczać „podróż w jedną stronę” – bez prawa powrotu do domu.

(Ci, którzy wyjechali), nie mogli jednak pozostać (w Ołeszkach), ponieważ w obu przypadkach czekała ich śmierć. Dlatego zaryzykowali. Ponadto podczas ewakuacji udało się zabrać tych, którzy czekali na kolumnę na drodze. Były jednak kobiety, które nie doczekały się i odeszły stamtąd, sądząc, że autobusy już przejechały – przekazała Hasanenko.

Pomoc humanitarna niewystarczająca

Kolejnym problemem pozostaje dystrybucja pomocy humanitarnej. Jak podkreśla Hasanenko, wsparcie, które dotarło do Ołeszek, jest niewystarczające.

Ci, którym udało się ją otrzymać, mówią, że wydawano minimalny zestaw produktów, którego nie wystarcza na tydzień – zaznaczyła szefowa administracji.

Bez dostępu do żywności i wody pitnej w Ołeszkach przebywało do niedawna około 2 tysięcy osób, w tym 50 dzieci.

W czwartek Melania Trump ma spotkać się w Białym Domu z przedstawicielami Ukrainy i Rosji, aby wygłosić przemówienie na temat zakończonego rozejmu w Ołeszkach. Spotkanie to ma na celu podsumowanie działań humanitarnych oraz omówienie dalszych kroków w sprawie pomocy dla ludności cywilnej.

Ołeszki, położone zaledwie 4 kilometry od Chersonia, znajdują się na lewym, okupowanym przez Rosję brzegu Dniepru.