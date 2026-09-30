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Tragiczne informacje z Włoch. Poszukiwany Polak nie żyje

Autor: , Publikacja: Dzisiaj, 30 września (14:21)

Włoska policja poinformowała, że 21-letni Polak, który zaginął w nocy z 29 na 30 września w Mediolanie, nie żyje. Jego ciało znaleziono w środę na Piazza Sigmund Freud, naprzeciwko dworca Porta Garibaldi w Mediolanie.

Tragiczne informacje z Włoch. Poszukiwany Polak nie żyje
Zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock

Policja prowadziła poszukiwania 21-letniego Polaka, który spędzał wieczór w klubie w Mediolanie w towarzystwie kolegi. 

W nocy z 29 na 30 września  - około godziny 3:20 opuścił lokal i od tego momentu kontakt z nim się urwał. Mężczyzna nie skontaktował się ani z rodziną, ani ze znajomymi. 


Źródło: RMF24
Tagi: zaginięcie Polaka
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