Tragiczne informacje z Włoch. Poszukiwany Polak nie żyje

RMF24

Włoska policja poinformowała, że 21-letni Polak, który zaginął w nocy z 29 na 30 września w Mediolanie, nie żyje. Jego ciało znaleziono w środę na Piazza Sigmund Freud, naprzeciwko dworca Porta Garibaldi w Mediolanie.

Policja prowadziła poszukiwania 21-letniego Polaka, który spędzał wieczór w klubie w Mediolanie w towarzystwie kolegi.

W nocy z 29 na 30 września - około godziny 3:20 opuścił lokal i od tego momentu kontakt z nim się urwał. Mężczyzna nie skontaktował się ani z rodziną, ani ze znajomymi.