11-letnia Brytyjka zastrzelona we Francji. Stała się ofiarą sąsiedzkiego konfliktu. Brytyjska opinia publiczna jest poruszona tragedią.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Saint-Herbot to niewielka miejscowość w Bretanii, zaledwie kilkadziesiąt domów, mała społeczność, wszyscy doskonale się znają. Obok siebie mieszkały tam dwie rodziny - Brytyjczycy i holenderskie małżeństwo. Ponoć od lat nie mogli dojść do porozumienia w sprawie granicznego kawałka ziemi.

Sprawa nie została formalnie rozwiązana i niestety doszło do nieszczęścia. Holender zaatakował sąsiadów strzelając ze strzelby. Zrobił to w chwili, gdy Brytyjczycy urządzali w ogrodzie grilla. 11-letnia dziewczynka wraz z 8-letnią siostrą bawiły się na huśtawkach. Starsze dziecko zostało śmiertelnie postrzelone. Dziewczynka zmarła, zanim na miejsce dotarła policja i pogotowie.

Sprawca odpowie przed sądem

Aresztowano 70-letniego Holendra pod zarzutem dokonania zabójstwa. Zatrzymano także jego żonę. Wiadomo, że podczas strzelaniny ciężko ranny został także ojciec dziecka - to 40 letni Brytyjczyk - i nieco lżej, ale również poważnie, jego żona. Oboje znajdują się w szpitalu na oddziale intensywnej terapii. Mieszkali we Francji od czterech lat. Holendrzy nieco krócej. Najwyraźniej nie wytrzymały nerwy i doszło do niewyobrażalnej wręcz tragedii.

Sprawca był ponoć pod wpływem narkotyków, co oczywiście niczego nie usprawiedliwia. Strzelał na oślep przez gęsty żywopłot między posesjami w kierunku, skąd dochodziły odgłosy dzieci. Sąsiedzka kłótnia, która trwała od kilku lat, dotyczyła nie tylko ziemi, ale także hałasu.

Reakcja na tragedię

Po strzelaninie Holender zabarykadował się w we własnym domu. Na miejsce zdarzenia przybyli uzbrojeni francuscy policjanci, którym udało się sytuację opanować. Brytyjskie media donoszą o tym, ze burmistrz miasteczka wiedział o konflikcie, jaki od kilku lat narastał w sąsiedztwie, ale ponieważ nie było powodu do bezpośredniej interwencji, pozwolono by sprawa rozwijała się spontanicznie. Aż do momentu tragedii.

Media na Wyspach skupiają na niej uwagę głównie z powodu śmierci dziecka. Ale także ze względu na to, że we Francji przebywa wielu Brytyjczyków, a utrzymywanie dobrych sąsiedzkich stosunków jest życiową sztuką, szczególnie, gdy mieszka się poza granicami własnego kraju.