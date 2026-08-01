Tragedia w Tatrach Wysokich. Nie żyje 37-letni Polak

RMF24

Słoneczna sobota w Tatrach Wysokich zakończyła się tragicznie dla 37-letniego polskiego taternika. Mężczyzna spadł podczas pokonywania popularnej drogi wspinaczkowej w rejonie Skrajnej Rzeżuchowej Turni po stronie słowackiej. Mimo natychmiastowej akcji ratunkowej życia Polaka nie udało się uratować.

Do tragicznego wypadku doszło w sobotę po południu. Centrum operacyjne słowackiej Górskiej Służby Ratowniczej (HZS) otrzymało telefoniczne zgłoszenie o upadku wspinacza na popularnej trasie taterniczej „Droga przez książkę”, przebiegającej w rejonie Skrajnej Rzeżuchowej Turni. Zgłaszająca kobieta poinformowała, że po upadku nie ma z mężczyzną żadnego kontaktu.

Do akcji natychmiast zaangażowano śmigłowiec ratowniczy z Popradu, który zabrał na pokład ratownika górskiego oraz lekarza. W tym samym czasie ze schroniska przy Zielonym Stawie wyruszył pracownik wyposażony w defibrylator AED, by jak najszybciej udzielić pomocy poszkodowanemu.

Świadkowi zdarzenia udało się wkrótce dotrzeć do poszkodowanego 37-latka. Kobieta natychmiast rozpoczęła resuscytację krążeniowo-oddechową, prowadząc ją według instrukcji przekazywanych telefonicznie przez dyspozytora HZS.

Niestety, obrażenia jakich doznał wspinacz, okazały się zbyt poważne. Po przybyciu zespołu ratowniczego na miejsce, obecny w składzie załogi lekarz mógł jedynie stwierdzić zgon 37-letniego Polaka. Dokładne okoliczności i przyczyny tragedii wyjaśniają słowackie służby.

Z kolei po polskiej stronie Tatr, miały miejsce dziś dwa śmiertelne wypadki.