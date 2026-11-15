Tragedia w słowackich Tatrach. 25-letni Polak spadł z wysokości około 100 metrów

RMF24

W słowackich Tatrach doszło do tragicznego zdarzenia. 25-letni turysta z Polski zginął na miejscu po upadku z wysokości około stu metrów w masywie Gerlacha.

Do tragedii doszło w masywie Gerlacha, po słowackiej stronie granicy. Jak informuje Horska Záchranna Služba, młody Polak spadł z wysokości około stu metrów z okolic Batyżowieckiej Próby. To około sześciometrowy próg skalny znajdujący się na jednej z dróg wejściowych na Gerlach.

Towarzysze wędrówki natychmiast ruszyli z pomocą, podejmując próbę ratowania życia poszkodowanego.

Akcja ratunkowa bez happy endu

Na miejsce błyskawicznie dotarli ratownicy słowackiej służby górskiej. Przejęli resuscytację krążeniowo-oddechową, jednak mimo wysiłków nie udało się przywrócić funkcji życiowych 25-latka.

Jak podkreśla słowacki portal Dennik, tego lata w Tatrach zginęło już ośmiu Polaków. Statystyki pokazują, że to właśnie nasi rodacy najczęściej korzystają z pomocy ratowników w tym rejonie gór. Eksperci apelują o rozwagę i odpowiednie przygotowanie do górskich wypraw, zwłaszcza w trudnych warunkach terenowych.