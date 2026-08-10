Tragedia w największej kopalni złota w Egipcie

RMF24

Jeden pracownik zginął, a pięciu zostało rannych w wyniku osuwiska w Sukari - największej kopalni złota w Egipcie, położonej na wschodzie kraju. Władze zawiesiły prace w miejscu zdarzenia i wszczęły postępowanie wyjaśniające.

Do wypadku doszło w podziemnej części kopalni Sukari, położonej około 30 kilometrów na południowy zachód od kurortu Marsa Alam nad Morzem Czerwonym - poinformowało egipskie ministerstwo ds. ropy naftowej.

Rannych przewieziono do szpitala w Marsa Alam. Ich stan jest stabilny.

Minister ds. ropy naftowej Karim Badawy polecił powołać komisję, która ma ustalić przyczyny osuwiska. Zespół sprawdzi również przestrzeganie procedur bezpieczeństwa i przygotuje rekomendacje, które mają zapobiec podobnym zdarzeniom w przyszłości.

Wydobycie w części kopalni objętej wypadkiem zostało wstrzymane.

Kluczowa kopalnia dla egipskiej gospodarki

Sukari to największa kopalnia złota w Egipcie. Rocznie produkuje około 500 tys. uncji kruszcu i przynosi egipskiej gospodarce setki milionów dolarów.

Zakład prowadzi spółka Sukari Gold Mines Company, będąca wspólnym przedsięwzięciem egipskiego rządu i AngloGold Ashanti. Koncern przejął poprzedniego operatora kopalni - firmę Centamin - w 2024 roku.

Wypadki górnicze są stosunkowo rzadkie w Egipcie, gdzie współczesna działalność górnicza na dużą skalę koncentruje się głównie w kopalni złota Sukari.