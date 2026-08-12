Tragedia w Kolumbii. Rośnie liczba ofiar po potężnym trzęsieniu ziemi

RMF24

Do 250 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych po trzęsieniu ziemi, które nawiedziło zachodnią Kolumbią. Trwa walka o życie i zdrowie mieszkańców regionu Chaco. Akcja ratunkowa prowadzona jest w ekstremalnie trudnych warunkach, a prezydent kraju zapewnia o wsparciu dla poszkodowanych.

W poniedziałek zachodnią Kolumbię nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,4. Jak poinformowały kolumbijskie służby geologiczne (SGC), epicentrum znajdowało się w departamencie Chaco, nad Pacyfikiem. To właśnie tam żyje wiele rdzennych społeczności, które obecnie są pozbawione prądu i podstawowych usług.

Dramatyczna akcja ratunkowa

Na miejscu katastrofy nadal prowadzona jest akcja ratunkowa. Trwa wyścig z czasem, by odnaleźć ocalałych pod gruzami zawalonych budynków. Służby ratunkowe podkreślają, że sytuacja jest wyjątkowo trudna - wiele dróg jest nieprzejezdnych, a komunikacja z niektórymi miejscowościami została całkowicie zerwana.

Nowo zaprzysiężony prezydent Kolumbii, Abelardo De La Espriella, natychmiast udał się do regionów najbardziej dotkniętych kataklizmem. W rozmowie z mediami zapewnił, że rząd udzieli wszelkiej możliwej pomocy osobom, które straciły dach nad głową.

Lotniska stopniowo wznawiają działalność

Trzęsienie ziemi sparaliżowało funkcjonowanie pięciu lotnisk w regionie: Armenia, Buenaventura, Cali, Kibdo i Manizales. We wtorek wznowiono obsługę lotów komercyjnych, natomiast lotniska w Cartago i Pereira pozostają otwarte jedynie dla samolotów służb publicznych. Kolumbijskie Krajowe Biuro Lotnictwa Cywilnego podkreśliło, że bezpieczeństwo pasażerów i załóg jest absolutnym priorytetem.

Kolumbia na Pacyficznym Pierścieniu Ognia

Kolumbia leży na obszarze znanym jako Pacyficzny Pierścień Ognia - regionie o wyjątkowo wysokiej aktywności sejsmicznej i wulkanicznej. Poniedziałkowe trzęsienie ziemi było najsilniejsze w tym kraju w XXI wieku. Przypomnijmy, że w 1999 roku w wyniku podobnej katastrofy w regionie Chaco zginęło ponad tysiąc osób.