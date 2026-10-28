Tragedia w Argentynie: 12-dniowy noworodek zmarł po uderzeniu przez spadające awokado

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Kilkunastodniowy chłopiec zmarł w wyniku poważnych obrażeń, jakie odniósł po tym, jak spadające z drzewa awokado uderzyło go w główkę. Do tego tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w mieście Quilmes w Argentynie. Matka trzymała noworodka na rękach, odprowadzając starsze dziecko do przedszkola.

Wystarczyło jedno uderzenie. Owoc spadł z wysokości 10 metrów

Do tragicznego wypadku doszło w Quilmes – mieście położonym na obrzeżach Buenos Aires. Giuliana Gómez, matka dwójki dzieci, zaprowadzała 5-letniego syna do przedszkola. W ramionach trzymała najmłodszego członka rodziny – zaledwie 12-dniowego Lucasa.

Tuż przed wejściem do placówki rosną trzy rozłożyste drzewa awokado. Nagle z jednego z nich oderwał się ciężki owoc. Awokado spadło z wysokości około 10 metrów i z impetem uderzyło w głowę noworodka.

30 minut czekania na ratunek. Zrozpaczony ojciec wziął sprawy w swoje ręce

Pierwszej pomocy dziecku próbowały udzielić inne matki i nauczycielki, które wybiegły z przedszkola. Ktoś inny dzwonił na pogotowie.

Argentyna: 10-latka w 6. miesiącu ciąży. Trafiła do szpitala z bólem brzucha 10-letnia dziewczynka z Argentyny trafiła do szpitala z ostrym bólem brzucha. Podczas badania lekarze odkryli, że dziecko jest w szóstym miesiącu ciąży. W trakcie postępowania dziewczynka miała wskazać partnera swojej matki jako osobę odpowiedzialną…

Mimo kilku telefonów, żadna karetka jednak nie nadjechała i po 30 minutach oczekiwania ojciec Lucasa – który pojawił się na miejscu natychmiast po otrzymaniu informacji o zdarzeniu - zdecydował się sam zawieźć rodzinę do szpitala. Tam lekarze podjęli próbę ratowania życia niemowlęcia.

Lucas przeszedł operację i trafił na oddział intensywnej terapii. Niestety, obrażenia głowy – w tym liczne złamania czaszki oraz krwotoki wewnątrzczaszkowe – okazały się zbyt poważne. Po trzech dniach walki o życie, chłopczyk zmarł 25 października.

Szokujące kulisy po śmierci noworodka

Rodzina zmarłego dziecka oraz inni rodzice twierdzą, że już od roku przedszkole prosiło o przycięcie drzew, z których regularnie spadały ciężkie owoce. Dopiero po tragedii pracownicy miejskiego zarządu pojawili się na miejscu, aby przyciąć konary.

Według lokalnych mediów, przedstawiciele władz miejskich utrzymują, że drzewa były w dobrym stanie, a owoc spadł w wyniku naturalnego procesu.

Mimo to prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka.