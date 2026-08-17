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Tragedia podczas protestu rolników w Holandii. Nie żyją dwie osoby

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 17 sierpnia (18:07)

Dwie osoby zginęły, a sześć zostało rannych w wypadku na autostradzie A59 w pobliżu Heesch w Holandii. Do zderzenia czterech aut doszło na końcu korka, w którym stały ciągniki zmierzające na protest rolników w Den Bosch. Policja bada, czy zator spowodowany przejazdem traktorów mógł być powodem tragedii.

Tragedia podczas protestu rolników w Holandii. Nie żyją dwie osoby
Fot. JEROEN JUMELET /PAP
  • Dwie osoby zginęły, sześć zostało rannych w wypadku na A59 na końcu korka utworzonego przez traktory.
  • Policja bada, czy zator spowodowany przez ciągniki jadące na protest miał wpływ na zdarzenie.
  • Premier Jetten skrytykował decyzję o niezatrzymywaniu traktorów na autostradzie.
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Wypadek czterech aut na końcu korka

Do wypadku doszło w piątek około godz. 9.30 na autostradzie A59 w pobliżu Heesch, na trasie w kierunku Den Bosch. W zderzeniu brały udział cztery samochody. Zginęły dwie osoby: 71-letni mężczyzna i 72-letnia kobieta z Oss. Sześć kolejnych osób zostało rannych. Na miejsce skierowano liczne służby ratunkowe, w tym zespół urazowy i śmigłowiec. 

Policja bada rolę traktorów na autostradzie

Do wypadku doszło na końcu korka, który utworzył się przez ciągniki jadące na protest rolników w Den Bosch. Policja ustala, czy zator spowodowany przez traktory mógł być decyzującym czynnikiem.

Traktorom nie wolno wjeżdżać na autostrady, jednak prokuratura i policja zapowiedziały wcześniej, że nie będą ich zatrzymywać ze względu na prawo do demonstracji. Premier Holandii Rob Jetten skrytykował tę decyzję i ocenił jako „zły sygnał”. Jego zdaniem policja, prokuratura i burmistrz muszą przeanalizować, jak mogło dojść do tragedii.

Protest w Den Bosch w cieniu tragedii

Setki rolników zjechały w piątek do Den Bosch, aby protestować przeciwko planowi władz prowincji Brabancja Północna dotyczącemu cofnięcia zezwoleń pięciu fermom drobiu. Wiadomość o wypadku przyćmiła demonstrację. Przed siedzibą władz prowincji uczczono ofiary minutą ciszy, a program na scenie tymczasowo wstrzymano. To straszna tragedia – skomentowała komisarz króla Ina Adema.

Protest nie zostanie przerwany. Zdecydowaliśmy się kontynuować protest w stonowanej formie – przekazał przewodniczący organizacji Agractie Erik Luiten.

Lider Farmers Defence Force Mark van den Oever zaapelował do rolników, aby nie wracali do domów autostradą.

Śledztwo w sprawie dokładnych przyczyn wypadku trwa.


Źródło: RMF24
Tagi: Holandia wypadek na autostradzie
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