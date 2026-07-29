Tragedia po kąpieli w Bałtyku. Mięsożerna bakteria zabiła pacjenta

Niepokojący bilans. Rośnie liczba infekcji nad Bałtykiem
W ostatnich tygodniach Urząd Zdrowia i Spraw Społecznych w Berlinie poinformował o trzech przypadkach zakażenia bakteriami Vibrio, do których doszło tego lata. Dwie z zakażonych osób przebywały przed wystąpieniem objawów w Meklemburgii-Pomorzu Przednim nad Bałtykiem, a miejsce zakażenia trzeciej osoby pozostaje nieznane. Niestety, w jednym z przypadków infekcja zakończyła się śmiercią. Jak wynika z raportu, wszystkie osoby miały ponad 75 lat i należały do grupy podwyższonego ryzyka.
Według urzędu zakażenia najprawdopodobniej rozwinęły się po kontakcie otwartych ran lub skóry z wodą morską. W przypadku wszystkich trzech osób doszło do infekcji rany, która w dwóch przypadkach przekształciła się w ciężką sepsę. Zgon nastąpił po niecałych trzech tygodniach od wystąpienia pierwszych objawów.
Kto jest najbardziej zagrożony? Te osoby muszą uważać
Bakterie z rodzaju Vibrio naturalnie występują w wodach słodkich, słonawych i słonych. Szczególnie groźne stają się podczas letnich upałów, gdy temperatura wody przekracza 20 stopni Celsjusza. W takich warunkach bakterie mogą się gwałtownie namnażać w wodach powierzchniowych. Zwiększone ryzyko zakażenia notuje się od maja do października, kiedy wody Bałtyku są najcieplejsze.
Bakterie Vibrio są tzw. przecinkowcami i mogą prowadzić do bardzo szybkiego rozwoju infekcji, zwłaszcza u osób z obniżoną odpornością, osób starszych oraz pacjentów z przewlekłymi chorobami, takimi jak cukrzyca, niewydolność wątroby czy poważne schorzenia serca. Do zakażenia najczęściej dochodzi przez kontakt otwartych ran ze skażoną wodą lub spożycie surowych ryb i owoców morza.
Główne objawy zakażenia. Kiedy natychmiast jechać do lekarza?
Eksperci zalecają szczególną ostrożność podczas korzystania z kąpieli w morzu. Osoby z otwartymi, większymi lub świeżymi ranami powinny unikać kontaktu z wodą morską. W przypadku drobnych skaleczeń zaleca się stosowanie wodoodpornych opatrunków. Jeżeli rana miała kontakt z wodą, należy jak najszybciej przepłukać ją czystą wodą z kranu i uważnie obserwować pod kątem niepokojących objawów.
Do objawów, które powinny zaniepokoić po kąpieli w Bałtyku, należą:
- ból głowy,
- gorączka,
- zaczerwienienie skóry,
- pieczenie,
- ból brzucha,
- dreszcze,
- nudności i wymioty.
W razie ich wystąpienia należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza. Leczenie zakażenia przecinkowcami najczęściej polega na zastosowaniu antybiotykoterapii.
Alarmujący trend. Dlaczego bakterii w morzu przybywa?
Specjaliści zwracają uwagę, że ocieplenie klimatu oraz nadmierne nawożenie wód przyczyniają się do coraz szybszego rozprzestrzeniania się mięsożernych bakterii. W ostatnich latach liczba przypadków zakażeń na terenie Niemiec i krajów nadbałtyckich wzrasta. Dla porównania, w poprzednich latach do połowy lipca odnotowywano średnio jeden przypadek zakażenia Vibrio, podczas gdy w tym roku już trzy.