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Tragedia po kąpieli w Bałtyku. Mięsożerna bakteria zabiła pacjenta

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 29 lipca (12:14)

Wakacyjny odpoczynek nad Bałtykiem zakończył się najgorszym możliwym scenariuszem. W tym roku w Niemczech odnotowano pierwszy śmiertelny przypadek zakażenia tzw. mięsożerną bakterią. Eksperci ostrzegają: wraz ze wzrostem temperatury wody w morzu, niewidzialne zagrożenie staje się coraz bardziej agresywne.

Tragedia po kąpieli w Bałtyku. Mięsożerna bakteria zabiła pacjenta
Urlop nad Bałtykiem zakończony tragedią. Mięsożerna bakteria atakuje w upały /Shutterstock
  • W Niemczech odnotowano pierwszy w tym roku zgon z powodu infekcji bakterią Vibrio po kąpieli w Bałtyku.
  • Bakteria wnika przez skaleczenia skóry, atakując głównie osoby starsze oraz pacjentów z obniżoną odpornością.
  • Rekordowo ciepła woda w morzu sprzyja gwałtownemu namnażaniu się i rozprzestrzenianiu tych niebezpiecznych drobnoustrojów.
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Niepokojący bilans. Rośnie liczba infekcji nad Bałtykiem

W ostatnich tygodniach Urząd Zdrowia i Spraw Społecznych w Berlinie poinformował o trzech przypadkach zakażenia bakteriami Vibrio, do których doszło tego lata. Dwie z zakażonych osób przebywały przed wystąpieniem objawów w Meklemburgii-Pomorzu Przednim nad Bałtykiem, a miejsce zakażenia trzeciej osoby pozostaje nieznane. Niestety, w jednym z przypadków infekcja zakończyła się śmiercią. Jak wynika z raportu, wszystkie osoby miały ponad 75 lat i należały do grupy podwyższonego ryzyka.

Według urzędu zakażenia najprawdopodobniej rozwinęły się po kontakcie otwartych ran lub skóry z wodą morską. W przypadku wszystkich trzech osób doszło do infekcji rany, która w dwóch przypadkach przekształciła się w ciężką sepsę. Zgon nastąpił po niecałych trzech tygodniach od wystąpienia pierwszych objawów.

Kto jest najbardziej zagrożony? Te osoby muszą uważać

Bakterie z rodzaju Vibrio naturalnie występują w wodach słodkich, słonawych i słonych. Szczególnie groźne stają się podczas letnich upałów, gdy temperatura wody przekracza 20 stopni Celsjusza. W takich warunkach bakterie mogą się gwałtownie namnażać w wodach powierzchniowych. Zwiększone ryzyko zakażenia notuje się od maja do października, kiedy wody Bałtyku są najcieplejsze.

Bakterie Vibrio są tzw. przecinkowcami i mogą prowadzić do bardzo szybkiego rozwoju infekcji, zwłaszcza u osób z obniżoną odpornością, osób starszych oraz pacjentów z przewlekłymi chorobami, takimi jak cukrzyca, niewydolność wątroby czy poważne schorzenia serca. Do zakażenia najczęściej dochodzi przez kontakt otwartych ran ze skażoną wodą lub spożycie surowych ryb i owoców morza.

Główne objawy zakażenia. Kiedy natychmiast jechać do lekarza?

Eksperci zalecają szczególną ostrożność podczas korzystania z kąpieli w morzu. Osoby z otwartymi, większymi lub świeżymi ranami powinny unikać kontaktu z wodą morską. W przypadku drobnych skaleczeń zaleca się stosowanie wodoodpornych opatrunków. Jeżeli rana miała kontakt z wodą, należy jak najszybciej przepłukać ją czystą wodą z kranu i uważnie obserwować pod kątem niepokojących objawów.

Do objawów, które powinny zaniepokoić po kąpieli w Bałtyku, należą: 

  • ból głowy, 
  • gorączka, 
  • zaczerwienienie skóry, 
  • pieczenie, 
  • ból brzucha, 
  • dreszcze, 
  • nudności i wymioty. 

W razie ich wystąpienia należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza. Leczenie zakażenia przecinkowcami najczęściej polega na zastosowaniu antybiotykoterapii.

Alarmujący trend. Dlaczego bakterii w morzu przybywa?

Specjaliści zwracają uwagę, że ocieplenie klimatu oraz nadmierne nawożenie wód przyczyniają się do coraz szybszego rozprzestrzeniania się mięsożernych bakterii. W ostatnich latach liczba przypadków zakażeń na terenie Niemiec i krajów nadbałtyckich wzrasta. Dla porównania, w poprzednich latach do połowy lipca odnotowywano średnio jeden przypadek zakażenia Vibrio, podczas gdy w tym roku już trzy.

Źródło: RMF24
Tagi: Bałtyk bakteria

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