Tragedia po kąpieli w Bałtyku. Mięsożerna bakteria zabiła pacjenta

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Wakacyjny odpoczynek nad Bałtykiem zakończył się najgorszym możliwym scenariuszem. W tym roku w Niemczech odnotowano pierwszy śmiertelny przypadek zakażenia tzw. mięsożerną bakterią. Eksperci ostrzegają: wraz ze wzrostem temperatury wody w morzu, niewidzialne zagrożenie staje się coraz bardziej agresywne.

Niepokojący bilans. Rośnie liczba infekcji nad Bałtykiem

W ostatnich tygodniach Urząd Zdrowia i Spraw Społecznych w Berlinie poinformował o trzech przypadkach zakażenia bakteriami Vibrio, do których doszło tego lata. Dwie z zakażonych osób przebywały przed wystąpieniem objawów w Meklemburgii-Pomorzu Przednim nad Bałtykiem, a miejsce zakażenia trzeciej osoby pozostaje nieznane. Niestety, w jednym z przypadków infekcja zakończyła się śmiercią. Jak wynika z raportu, wszystkie osoby miały ponad 75 lat i należały do grupy podwyższonego ryzyka.

Według urzędu zakażenia najprawdopodobniej rozwinęły się po kontakcie otwartych ran lub skóry z wodą morską. W przypadku wszystkich trzech osób doszło do infekcji rany, która w dwóch przypadkach przekształciła się w ciężką sepsę. Zgon nastąpił po niecałych trzech tygodniach od wystąpienia pierwszych objawów.

Mięsożerna bakteria w Bałtyku. W Niemczech zmarł 74-letni mężczyzna Sanepid niemieckiego kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie ostrzega przed mięsożerną bakterią w Bałtyku. Na swojej stronie pisze o pierwszej ofierze śmiertelnej. To 74-letni urlopowicz, który zaraził się podczas kąpieli w morzu.

Kto jest najbardziej zagrożony? Te osoby muszą uważać

Bakterie z rodzaju Vibrio naturalnie występują w wodach słodkich, słonawych i słonych. Szczególnie groźne stają się podczas letnich upałów, gdy temperatura wody przekracza 20 stopni Celsjusza. W takich warunkach bakterie mogą się gwałtownie namnażać w wodach powierzchniowych. Zwiększone ryzyko zakażenia notuje się od maja do października, kiedy wody Bałtyku są najcieplejsze.

Bakterie Vibrio są tzw. przecinkowcami i mogą prowadzić do bardzo szybkiego rozwoju infekcji, zwłaszcza u osób z obniżoną odpornością, osób starszych oraz pacjentów z przewlekłymi chorobami, takimi jak cukrzyca, niewydolność wątroby czy poważne schorzenia serca. Do zakażenia najczęściej dochodzi przez kontakt otwartych ran ze skażoną wodą lub spożycie surowych ryb i owoców morza.

Główne objawy zakażenia. Kiedy natychmiast jechać do lekarza?

Eksperci zalecają szczególną ostrożność podczas korzystania z kąpieli w morzu. Osoby z otwartymi, większymi lub świeżymi ranami powinny unikać kontaktu z wodą morską. W przypadku drobnych skaleczeń zaleca się stosowanie wodoodpornych opatrunków. Jeżeli rana miała kontakt z wodą, należy jak najszybciej przepłukać ją czystą wodą z kranu i uważnie obserwować pod kątem niepokojących objawów.

Do objawów, które powinny zaniepokoić po kąpieli w Bałtyku, należą:

ból głowy,

gorączka,

zaczerwienienie skóry,

pieczenie,

ból brzucha,

dreszcze,

nudności i wymioty.

W razie ich wystąpienia należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza. Leczenie zakażenia przecinkowcami najczęściej polega na zastosowaniu antybiotykoterapii.

„Wpływa” do organizmu przez otwartą ranę. Groźna bakteria wykrywana w Bałtyku Kąpiel w Bałtyku jest zasadniczo bezpieczna pod względem ryzyka zakażeń. Latem, gdy temperatura wody rośnie, a statki wpływające z cieplejszych regionów świata uwalniają wodę balastową, mogą jednak pojawić się w niej bakterie i wirusy, które…

Alarmujący trend. Dlaczego bakterii w morzu przybywa?

Specjaliści zwracają uwagę, że ocieplenie klimatu oraz nadmierne nawożenie wód przyczyniają się do coraz szybszego rozprzestrzeniania się mięsożernych bakterii. W ostatnich latach liczba przypadków zakażeń na terenie Niemiec i krajów nadbałtyckich wzrasta. Dla porównania, w poprzednich latach do połowy lipca odnotowywano średnio jeden przypadek zakażenia Vibrio, podczas gdy w tym roku już trzy.