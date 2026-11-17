RMF24

Tragiczny wypadek 54-letniego turysty z Polski w miejscowości San Lorenzo al Mare w Ligurii. Mężczyzna zginął podczas jazdy rowerem elektrycznym na jednym z najbardziej kultowych podjazdów kolarskich – „Cipressie”, znanej z wyścigu Mediolan-San Remo.

Do tragedii doszło w piątek na via Costarainera w San Lorenzo al Mare – drodze szczególnie lubianej przez rowerzystów, prowadzącej na legendarną „Cipressę”. Jak pisze „La Stampa”, Polak, jadąc pod górę, nagle stracił panowanie nad rowerem elektrycznym. Według wstępnych ustaleń śledczych, przyczyną mogło być nagłe pogorszenie stanu zdrowia – przy mężczyźnie znaleziono leki na serce.

Chwila nieuwagi lub zasłabnięcie wystarczyły, by 54-latek uderzył w barierkę ochronną, która – jak wynika ze zdjęć – mogła być zbyt niska, by skutecznie chronić rowerzystów. Mężczyzna spadł z wysokości około trzech metrów. Upadł na wąską betonową przestrzeń między skalną ścianą a prywatnym domem.

Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe, a także śmigłowiec ratunkowy. Niestety, obrażenia były zbyt rozległe – lekarze stwierdzili zgon 54-latka.

To już drugi w ostatnich tygodniach śmiertelny wypadek z udziałem zagranicznego rowerzysty w tej części Ligurii. Trzy tygodnie temu na trasie Aurelia zginął niemiecki kolarz, który zderzył się z ciężarówką.