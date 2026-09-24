Tragedia na jeziorze Tanganika. Wywróciła się łódź ze setką pasażerów

RMF24

Tragedia na jeziorze Tanganika. Wywróciła się łódź płynąca z Tanzanii do Demokratycznej Republiki Konga, która przewoziła około 100 pasażerów. W wyniku katastrofy zginęło co najmniej 41 osób.

Do tragedii doszło w czwartek, gdy łódź przewożąca około 100 pasażerów oraz towary wyruszyła z miasta Kigoma w zachodniej Tanzanii do Kalemie – stolicy prowincji Tanganika w Demokratycznej Republice Konga.

Jak poinformował Norris Mulongoyi, minister transportu w rządzie kongijskiej prowincji Tanganika, udało się uratować 49 osób. Niestety, 41 pasażerów nie przeżyło katastrofy.

Przyczyny tragedii pod lupą

Na razie nie ustalono, co doprowadziło do wywrócenia się łodzi. Jednak, jak przypomina agencja Associated Press, podobne wypadki nie są rzadkością w tym regionie. Łodzie kursujące po jeziorze Tanganika często są przeładowane, co znacznie zwiększa ryzyko katastrof.

Jezioro Tanganika

Jezioro Tanganika to największe słodkowodne jezioro świata i kluczowy szlak komunikacyjny dla mieszkańców Tanzanii i Demokratycznej Republiki Konga. W regionie, gdzie drogi są w opłakanym stanie lub po prostu ich brakuje, łodzie stanowią podstawowy środek transportu, a transport wodny jest dla wielu mieszkańców jedyną możliwością przemieszczania się.