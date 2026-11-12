Tragedia na drodze w ZEA. Mnóstwo zabitych i rannych, ogień niszczył auta

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Co najmniej 14 ofiar śmiertelnych i 30 rannych - to dotychczasowy bilans wypadku, do którego doszło w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W tragicznym zdarzeniu uczestniczyły 23 pojazdy, część z nich została zniszczona w wyniku pożaru.

Do wypadku, w którym wzięły udział 23 pojazdy (18 samochodów osobowych i 5 ciężarówek), doszło krótko po północy w czwartek w emiracie Fudżajra na północnym-wschodzie Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Emiracka policja przekazała, że do tragedii doszło po tym, jak kierowca jednej ciężarówek stracił panowanie nad pojazdem. Samochód ciężarowy uderzył w inne auto, a następnie wypadł z jezdni, uderzając jeszcze w inne pojazdy, które stały w korku.

W rezultacie ciężarówka stanęła w ogniu, a pożar rozprzestrzenił się na kolejne pojazdy. Ostatecznie zginęło co najmniej 14 osób, a 30 zostało rannych. Połowa poszkodowanych opuściła już szpitale.

Wśród zabitych są obywatele ZEA, a także kilka osób, których tożsamość jest nadal ustalana na podstawie badań genetycznych. Ranni to obywatele ZEA, Omanu, Indii, Brazylii, Pakistanu, Jordanii i Egiptu.

Na miejsce skierowano policję, pogotowie ratunkowe i obronę cywilną. Ministerstwo spraw wewnętrznych przekazało, że służby nadal usuwają skutki wypadku.

Fudżajra jest jednym z siedmiu emiratów tworzących ZEA i jedynym położonym w całości nad Zatoką Omańską, na północno-wschodnim wybrzeżu kraju. Dzisiejszy wypadek jest jednym z najtragiczniejszych w historii kraju.