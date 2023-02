Laptop gamingowy to doskonały sprzęt. Pozwala nie tylko grać w świetne tytuły, ale również pracować lub komunikować się ze znajomymi. Co więcej, jest to możliwe także w podróży! Sprawdź nasze rekomendacje laptopów do gier, a na pewno wybierzesz model dla siebie.

/ Materiały prasowe TOP 9 laptopów do grania - lider zestawienia! Laptop ASUS TUF Dash F15 FX516PC-HN115W to bez wątpienia świetny sprzęt w cenie do 4 000 złotych. Użytkownik może pokładać spore nadzieje w wydajnych podzespołach. To między innymi procesor Intel Core i5 jedenastej generacji, a także dedykowana karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3050. Matowa matryca zapewnia komfort odbioru nawet w nasłonecznionych miejscach. Ponadto wysoka częstotliwość odświeżania, zapewnia płynność ruchu na ekranie. Dzięki wydajnemu systemowi chłodzenia, laptop nie przegrzewa się. Laptopy gamingowe ASUS kupisz: << TUTAJ! >> / Materiały prasowe Miejsce drugie: LENOVO IdeaPad Gaming 3 15ACH6 Szukając dobrego laptopa dla graczy w cenie do 4000 zł, powinieneś koniecznie poznać lepiej specyfikację tego modelu Lenovo. W tej cenie trudno o lepszą konfigurację sprzętową. Prezentowany model wyposażono w procesor AMD Ryzen 5 5600H, 16 gigabajtów pamięci RAM, a także dedykowaną kartę graficzną Nvidia GeForce RTX3050. Laptop korzysta z wydajnego układu chłodzenia, co z kolei gwarantuje dobre warunki pracy pod dużym obciążeniem. To stosunkowo nowy model, który trafił do oferty w drugiej połowie 2022 roku. Laptopy gamingowe LENOVO dostępne są: << TUTAJ! >> / Materiały prasowe Miejsce trzecie: HP Victus 16-E0403NW Tego laptopa możesz kupić sporo poniżej założonego limitu. W zamian otrzymujesz laptopa z procesorem AMD Ryzen 5 5600H, który świetnie radzi sobie z grami. Ponadto, zainstalowano w komputerze także 8 gigabajtów pamięci RAM, kartę graficzną NVIDIA GeForce GTX1650 i wydajny system chłodzenia, który dobrze radzi sobie nawet po wielu godzinach użytkowania. Ponadto, fabrycznie zainstalowany system, to Windows 11 Home. Możesz więc od razu cieszyć się nowym laptopem. Lapka HP Victus kupisz: << TUTAJ! >> / Materiały prasowe Wszystkie nasze rekomendacje znajdziesz tutaj: TOP 9 laptopów gamigowych do 4000 zł! Zachęcamy do zapoznania się z całą listą dziewięciu modeli komputerów przenośnych dla graczy. RMF 24