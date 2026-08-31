TOP 5 rowerów, które sprawdzą się w drodze do szkoły

RMF24

Dla wielu uczniów rower to nie tylko sposób na aktywne spędzanie czasu, ale również wygodny środek transportu do szkoły. Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego warto więc zwrócić uwagę na modele, które sprawdzą się w codziennych dojazdach.

Rower młodzieżowy Indiana Rock Jr 2.4

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+ Lekka i wygodna rama aluminiowa znacząco zmniejsza masę konstrukcji - 11 kg

+ Precyzyjna przerzutka marki Shimano umożliwia płynne dostosowanie biegów do podjazdów pod wzniesienia

+ Mocne hamulce typu V-Brake zapewniają krótką drogę zatrzymania w nieoczekiwanych sytuacjach

Stylowy rower młodzieżowy przeznaczony dla aktywnych chłopców idealnie sprawdza się podczas codziennych dojazdów do szkoły. Koła w rozmiarze 24 cale gwarantują doskonałą zwrotność oraz ułatwiają manewrowanie na zatłoczonych ścieżkach rowerowych. Konstrukcja ramy została pokryta trwałym lakierem w czarno-czerwonej kolorystyce, co wyróżnia pojazd na tle innych jednośladów.

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Rower młodzieżowy Indiana X-Pulser 2.6

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+ Koła o średnicy 26 cali pozwalają na łatwe rozwijanie większych prędkości i sprawniejsze pokonywanie dłuższych dystansów

+ Przedni amortyzator absorbuje wstrząsy przy zjeżdżaniu z krawężników

+ Lekka aluminiowa rama ułatwia samodzielne wprowadzanie pojazdu po schodach

Ten nowoczesny jednoślad dojazdowy łączy w sobie cechy roweru górskiego z codzienną funkcjonalnością niezbędną uczniowi. Atrakcyjne zestawienie kolorów niebieskiego i czerwonego nadaje mu sportowy wygląd, który z pewnością przypadnie do gustu młodzieży. Duże koła o rozmiarze 26 cali z łatwością przetaczają się przez przeszkody miejskie, zapewniając przy tym doskonałą stabilność prowadzenia. Amortyzowany widelec przedni niweluje nierówności nawierzchni, podnosząc wygodę podczas pokonywania wyboistych dróg.

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Rower młodzieżowy Kross XPRT JR 24

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+ Nisko wyprofilowana rama zdecydowanie ułatwia wsiadanie i zsiadanie

+ Klamki hamulcowe dopasowane rozmiarem do dziecięcych dłoni umożliwiają szybkie i bezwysiłkowe hamowanie

+ Szerokie siodełko z piankowym wypełnieniem gwarantuje miękkość i wygodę

Kross XPRT JR 24 to rower młodzieżowy stworzony z myślą o dziewczynkach, które szukają wygodnego środka transportu do szkoły i na codzienne przejażdżki. Fioletowa rama nadaje mu charakterystyczny wygląd, a 24-calowe koła pomagają sprawnie poruszać się zarówno po osiedlowych uliczkach, jak i ścieżkach rowerowych. Geometria roweru została dostosowana do młodszych użytkowniczek, dzięki czemu jazda jest komfortowa i pewna.

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Rower młodzieżowy Indiana Roxy Jr 24

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+ Modna kolorystyka łącząca róż i miętę nadaje jednośladowi unikalny styl wyróżniający go na szkolnym parkingu

+ 18 przełożeń umożliwia precyzyjne dostosowanie przełożenia do warunków na trasie

+ Manetki obrotowe pozwalają na intuicyjną zmianę biegów

Stylowy model młodzieżowy zaprojektowany dla dziewcząt stanowi idealny wybór na codzienne dojazdy na lekcje oraz popołudniowe spotkania z rówieśnikami. Harmonijne połączenie różu i mięty nadaje całej konstrukcji lekkości i nowoczesnego uroku. Koła w rozmiarze 24 cali ułatwiają utrzymanie równowagi i zapewniają kontrolę nad pojazdem podczas manewrów.

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Rower młodzieżowy Indiana X-Pulser 2.7

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+ Duże koła o rozmiarze 27,5 cala zapewniają znakomitą płynność jazdy i łatwość pokonywania przeszkód miejskich

+ Jaskrawy limonkowy kolor lakieru podnosi widoczność młodego rowerzysty

+ Tarczowy układ hamulcowy oferuje niezrównaną skuteczność zatrzymywania pojazdu nawet na mokrej nawierzchni

Zaawansowany rower młodzieżowy stworzony z myślą o starszych uczniach potrzebujących sprzętu o większych gabarytach i wysokiej wydajności. Jaskrawa, limonkowa barwa obudowy nie tylko prezentuje się niesamowicie efektownie, ale również zwiększa bezpieczeństwo na drodze poprzez poprawę widoczności. Płynnie działająca przerzutka umożliwia precyzyjne dopasowanie biegów do tempa jazdy.

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