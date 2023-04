Szukasz alternatywy dla stania w korkach? A może masz dość płacenia za drogie paliwo? Na dojazdy do pracy, szkoły lub na zakupy możesz użyć hulajnogi elektrycznej. To modny i praktyczny środek transportu.

/ Materiały prasowe

Czarno-żółta hulajnoga od Jeep

Jeep 2XE Sentinel to wytrzymała i stylowa hulajnoga elektryczna, która wyróżnia się na tle innych modeli. Wyposażona jest w potężny silnik o mocy 350 watów. Bateria o pojemności 7,5 amperogodziny umożliwia przejechanie do 25 kilometrów na jednym ładowaniu, co pozwala na długie podróże bez konieczności częstego ładowania. Hulajnoga ta posiada 8,5-calowe opony pneumatyczne, które zapewniają dobrą przyczepność i komfort jazdy nawet na nierównych nawierzchniach.

Doskonała hulajnoga Jeep: << KUP TERAZ! >>

/ Materiały prasowe

Doskonała hulajnoga elektryczna dla dzieci

LEX-U4 Kids to hulajnoga elektryczna stworzona z myślą o dzieciach. Wyposażona jest w silnik o mocy 150 watów, który pozwala osiągać prędkość do 14 kilometrów na godzinę. Bateria o pojemności 2 amperogodzin pozwala na przejechanie do 10 km na jednym ładowaniu. Hulajnoga ma 6-calowe opony pełne, hamulec nożny oraz przednie i tylne światła LED.

Świetna, dziecięca hulajnoga elektryczna: << KUP TERAZ! >>

/ Materiały prasowe

Designerska hulajnoga z mega mocnym silnikiem

MV Agusta Rapido Serie Oro 10 to ekskluzywna i elegancka hulajnoga elektryczna. Posiada potężny silnik o mocy aż 700 watów, co gwarantuje znakomite przyspieszenie. Bateria o pojemności 15 amperogodzin pozwala na przejechanie do 45 kilometrów na jednym ładowaniu. Hulajnoga wyposażona jest w 10-calowe opony pneumatyczne, tarczowe hamulce przednie i tylne oraz amortyzatory.

Szybka i doskonała hulajnoga MV Agusto: << KUP TERAZ! >>

/ Materiały prasowe

Funkcjonalna hulajnoga o sportowym charakterze

Aprilia e-SR2 2022 to nowoczesna hulajnoga elektryczna o wytrzymałej konstrukcji i sportowym wyglądem. Wyposażona jest w silnik o mocy 350 watów, który umożliwia osiągnięcie prędkości do 25 kilometrów na godzinę. Bateria o pojemności 7.8 amperogodzin pozwala na przejechanie do 30 kilometrów na jednym ładowaniu.

Hulajnogę Aprilia kupisz tutaj: << SPRAWDŹ! >>

/ Materiały prasowe

Ale sztos! Doskonale zaprojektowana hulajnoga Indiana

Indiana ES1001 to funkcjonalna i solidna hulajnoga elektryczna, idealna do codziennego użytku w mieście. Wyposażona jest w silnik o mocy 350W, który pozwala osiągnąć maksymalną prędkość do 20 km/h, sprawiając, że jest odpowiednia dla osób poszukujących praktycznego środka transportu. Bateria o pojemności 10,4 amperogodzin umożliwia przejechanie dystansu do 30 kilometrów na jednym ładowaniu, co pozwala na komfortowe podróżowanie po mieście bez konieczności częstego ładowania. Hulajnoga posiada 10-calowe opony pneumatyczne, które zapewniają dobrą przyczepność i wygodę jazdy na różnych nawierzchniach.

Hulajnogę Indiana i nie tylko kupisz tutaj: << SPRAWDŹ! >>

/ Materiały prasowe