Laptop gamingowy to doskonały sprzęt. Pozwala nie tylko grać w świetne tytuły, ale również pracować lub komunikować się ze znajomymi. Co więcej, jest to możliwe także w podróży! Sprawdź nasze rekomendacje laptopów do gier, a na pewno wybierzesz model dla siebie.

/ Materiały prasowe TOP 10 tanich laptopów do gier - ranking Poniżej prezentujemy nasze rekomendacje dotyczące wyboru taniego, ale dobrego laptopa gamingowego. Okazuje się, że wybór w takim segmencie cenowym jest naprawdę spory! Spójrz. Na pierwszy ogień polecamy laptopa HP Victus 16-E0403NW. To świetny komputer z kartą graficzną Nvidia GeForce GTX 1650. Dysk SSD i szybka pamięć operacyjna RAM zapewniają wydajną pracę laptopa. Wydajny system chłodzenia zapewnia odpowiednie warunki termiczne. Co więcej, zainstalowany jest już Windows 11 Home. Laptopa HP Victus 16-E0403NW kupisz: << TUTAJ! >> / Materiały prasowe Miejsce drugie: ASUS TUF Gaming F15 FX506LHB-HN359W Sprawdź koniecznie ten model! To laptop z matową matrycą o wysokiej częstotliwości odświeżania. Wrażenie robi na pewno nowoczesny system chłodzenia, który zapewnia doskonałe warunki pracy. Dedykowana karta graficzna Nvidia GeForce GTX 1650 gwarantuje wysokiej jakości obraz, ale także potrzebną wydajność. Pomarańczowe podświetlenie klawiatury prezentuje się doskonale! ASUS TUF Gaming F15 dostępny jest: << TUTAJ! >> / Materiały prasowe Miejsce trzecie: LENOVO IdeaPad Gaming 3 15ACH6 Laptopy Lenovo są cenione między innymi dzięki doskonałemu stosunkowi jakości do ceny. W tym przypadku właśnie tak jest! W atrakcyjnej cenie możesz stać się posiadaczem laptopa z hitową kartą Nvidia GeForce RTX 3050, szybkim procesorem i dyskiem SSD. Oczywiście nie brakuje także systemu Windows! Laptopy gamingowe Lenovo kupisz: << TUTAJ! >> Wszystkie nasze rekomendacje znajdziesz tutaj: << TOP 10 tanich laptopów do gier! >> Zachęcamy do zapoznania się z całą listą dziesięciu modeli komputerów przenośnych dla graczy. RMF 24