Suszarki do ubrań przydają się szczególnie teraz, gdy za oknem pogoda nie pozwala wysuszyć prania na balkonie lub w ogrodzie. Urządzenia umożliwiają szybko osuszyć odzież, która jest gotowa do założenia zaraz po wyciagnięciu z bębna. Jaką kupić suszarkę do ubrań? Podpowiadamy!

/ Materiały prasowe TOP 10 suszarek do ubrań – hitowy model Electroluxa Na pierwszym miejscu naszego rankingu znalazła się suszarka Electroluxa. Model EW8H358PSP PerfectCare mieści 8 kilogramów odzieży. Kondensacyjna konstrukcja pozwala szybko uporać się z mokrym praniem, jednocześnie dbając o kondycję odzieży. Wykorzystanie pompy ciepła ogranicza zużycie energii elektrycznej, dzięki czemu suszarka jest ekonomiczna w utrzymaniu. Inwerterowy silnik jest wyjątkowo trwały i cichy. Suszarka cieszy się znakomitymi opiniami wśród użytkowników. Ten hitowy model Electroluxa kupisz: << TUTAJ! >> / Materiały prasowe Miejsce drugie: suszarka do ubrań AEG T8DEC48SP Bardzo dobrym wyborem będzie także suszarka oferowana przez AEG. To model wyposażony w silnik inwerterowy i pompę ciepła. System AbsoluteCare® pozwala na kontrolę ruchu bębna i temperatury. Jednocześnie chroni tkaniny przed kurczeniem i zmianami kształtu. Przywraca odzieży właściwości hydrofobowe. Sterowanie suszarką jest bardzo łatwe i intuicyjne. Bęben mieści aż 8 kilogramów odzieży. Klasa energetyczna A++ potwierdza, że sprzęt jest bardzo oszczędny na co dzień. Suszarkę AEG kupisz: << TUTAJ! >> / Materiały prasowe Miejsce trzecie: BOSCH WTM852MSPL Trzecie miejsce zajmuje doskonały sprzęt BOSCH. Suszarkę wyposażono w elektroniczny wyświetlacz, który bardzo ułatwia konfigurację ustawień. Ponadto, pompa ciepła zapewnia niskie zużycie energii elektrycznej, obniżając tym samym rachunki. Możliwe jest także ustawienie opóźnienia startu pracy, abyś mógł wszystko zaplanować - co do minuty. Suszarka zebrała naprawdę dobre opinie wśród naszych klientów! Suszarkę BOSCH kupisz: << TUTAJ! >> / Materiały prasowe Wszystkie nasze rekomendacje znajdziesz tutaj: << Ranking suszarek do prania [TOP 10] >>. Zachęcamy do zapoznania się z całą listą dziesięciu modeli bardzo dobrych suszarek do ubrań. RMF 24