Szukasz nowego smartfona? Sprawdź te modele. Kupisz je w cenie do 1500 złotych. Jeśli zależy Ci na telefonie wydajnym i funkcjonalnym, nie będziesz miał problemu z zakupem. Przygotowaliśmy zestawienie dziecięciu smartfonów wartych Twojej uwagi.

/ Materiały prasowe

TOP 10 smartfonów do 1500 zł

Bez obaw stwierdzamy, że Samsung Galaxy A52s to obecnie najlepszy telefon w cenie do 1500 zł. Oferuje wydajne podzespoły, łączność 5G, aparat główny z optyczną stabilizacją obrazu i rozdzielczością 64 megapikseli. Ponadto, użytkownik może liczyć na pojemną baterię z szybkim ładowaniem o mocy 25 watów, wodoodporność potwierdzoną normą IP67 i 6,5-calowy ekran Super AMOLED 120 Hz. Przy tej cenie i specyfikacji praktycznie nie ma słabych punktów. Warto także uwzględnić atrakcyjne wzornictwo i dostępność kilku wariantów kolorystycznych. Wbudowana pamięć liczy 128 gigabajtów i możesz ją powiększyć kartami microSD.

Doskonały Samsung Galaxy A52s: << KUP TERAZ! >>

Miejsce drugie: Motorola Moto G72 8/128GB

Hello, Moto! Pamiętasz to hasło reklamowe? Producent wrócił na piedestał i jego smartfony są coraz chętniej wybierane przez klientów. Nie można się temu dziwić, skoro w cenie do 1500 zł można kupić tak doskonały smartfon. Pojemny akumulator naładujesz bardzo szybko, a wydajny procesor zapewnia błyskawiczną pracę - nawet przy dużym obciążeniu. Wykonywane zdjęcia robią wrażenie, podobnie jak nagrane filmy!

Motorolę MOTO G72 kupisz: << TUTAJ! >>

/ Materiały prasowe

Miejsce trzecie: Samsung Galaxy M23

Trzecie miejsce zajmuje Samsung Galaxy M23. Telefon wyposażono w pojemny akumulator, dlatego pracuje bardzo długo na jednym ładowaniu. Duży wyświetlacz zapewnia wysoką jakość obrazu, bez względu na rodzaj aktywności. Sprzęt obsługuje komunikację 5G. To bardzo dobry wybór w tym przedziale cenowym!

Smartfona Galaxy M23 kupisz: << TUTAJ! >>

/ Materiały prasowe

Wszystkie nasze rekomendacje znajdziesz tutaj: << Jaki smartfon do 1500 zł? Ranking [TOP 10] >>. Zachęcamy do zapoznania się z całą listą dziesięciu modeli bardzo dobrych suszarek do ubrań.