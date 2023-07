Nieoczyszczone ścieki z Lipawy już nie dostają się do Morza Bałtyckiego. Jak informują łotewskie media - tamtejszym służbom udało się powstrzymać wyciek.

Katastrofa ekologiczna na łotewskim wybrzeżu Bałtyku. Zdjęcie ilustracyjne / Adam Warżawa / PAP

W niedzielę w Lipawie runął mur zbiornika oczyszczalni. Bezpośrednio do morza dostało się ponad 1200 ton ścieków z siarkowym szlamem. Do dziś każdej godziny do Bałtyku wlewało się 400 ton nieczystości z liczącego 70 tysięcy mieszkańców miasta.

Łotewski sanepid zamknął plaże i zakazał kąpieli na odcinku od granicy z Litwą do miejscowości Pavilosta. Wciąż badana jest jakość wody.

Litewskie służby sanitarne uspokajają, że zanieczyszczenia - z powodu kierunku wiatru - nie dotrą do wybrzeża ich kraju. Zaleciły jednak, by na razie powstrzymać się od kąpieli w Morzu Bałtyckim, a także unikać rejsów w pobliżu łotewskich wód.