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Tonący statek ze zbożem wysłał sygnał SOS. Ruszyła akcja ratunkowa

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 16 listopada (11:39)

Bułgaria odebrała w poniedziałek sygnał alarmowy z tonącego statku towarowego, który znajdował się w jej wyłącznej strefie ekonomicznej na Morzu Czarnym – poinformowało tamtejsze ministerstwo transportu.

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Tonący statek ze zbożem wysłał sygnał SOS. Ruszyła akcja ratunkowa
Zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock

Jednostka pływająca pod banderą Somalii miała na pokładzie 12 członków załogi. Transportowała trzy tony pszenicy i płynęła z Rumunii do Egiptu. Los marynarzy jest nieznany.

Na miejsce skierowano dwa statki bułgarskie oraz po jednym rumuńskim i tureckim – podał Reuters. Przyczyna zdarzenia nie została dotąd ustalona. 

Incydent nastąpił w okresie serii ataków dronów na statki u wybrzeży Bułgarii i Rumunii.


Źródło: RMF24
Tagi: Bułgaria

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