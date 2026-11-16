Tonący statek ze zbożem wysłał sygnał SOS. Ruszyła akcja ratunkowa
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Bułgaria odebrała w poniedziałek sygnał alarmowy z tonącego statku towarowego, który znajdował się w jej wyłącznej strefie ekonomicznej na Morzu Czarnym – poinformowało tamtejsze ministerstwo transportu.
Zdjęcie ilustracyjne
/Shutterstock
Jednostka pływająca pod banderą Somalii miała na pokładzie
12 członków załogi. Transportowała trzy tony pszenicy i płynęła z Rumunii do Egiptu. Los marynarzy jest nieznany.
Na miejsce skierowano dwa statki bułgarskie oraz po jednym rumuńskim i tureckim – podał Reuters. Przyczyna zdarzenia nie została dotąd ustalona.
Incydent nastąpił w okresie serii ataków dronów na statki u wybrzeży Bułgarii i Rumunii.
Na Morzu Czarnym doszło do poważnego incydentu z udziałem statku handlowego. Rumuńskie służby ratunkowe prowadzą szeroko zakrojoną akcję poszukiwawczo-ratunkową po tym, jak jednostka została trafiona przez drona i zatonęła. Uratowano dziewięć osób,…