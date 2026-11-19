RMF24

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Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk rozmawiał w Waszyngtonie z podsekretarzem stanu USA Thomasem DiNanno. Tematami spotkania były m.in. utworzenie stałej amerykańskiej bazy w Polsce, zakup pocisków manewrujących Tomahawk oraz bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO.

O spotkaniu Tomczyk poinformował w czwartek w mediach społecznościowych. Jak przekazał, rozmowy dotyczyły również wspólnych projektów przemysłowych.

„Rozmawialiśmy o stałej amerykańskiej bazie w Polsce, zakupie przez Polskę pocisków manewrujących Tomahawk, wspólnych projektach przemysłowych i bezpieczeństwie wschodniej flanki NATO. Departament Stanu USA będzie wspierał polskie starania” – napisał wiceszef MON na platformie X.

Thomas DiNanno jest podsekretarzem stanu USA ds. kontroli zbrojeń i bezpieczeństwa międzynarodowego. W jego kompetencjach znajduje się także program Foreign Military Financing, w ramach którego Waszyngton oferuje sojusznikom pożyczki i gwarancje kredytowe na zakup amerykańskiego uzbrojenia.

We wrześniu DiNanno uczestniczył w Warszawie w podpisaniu szóstej umowy między Polską a USA w ramach programu FMF. Jej wartość wyniosła 4 mld dolarów.

Łączna wartość środków udostępnionych Polsce w ramach tego mechanizmu zbliżyła się dzięki temu do 20 mld dolarów.

Polska czeka na decyzję Kongresu w sprawie Tomahawków

W ubiegłym tygodniu wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się w Waszyngtonie z sekretarzem obrony USA Petem Hegsethem.

Po rozmowach szef MON przekazał, że Pentagon pozytywnie odniósł się zarówno do kwestii amerykańskiej bazy, jak i polskiego wniosku o zakup pocisków Tomahawk wraz z wyrzutniami. Ostateczna zgoda na sprzedaż uzbrojenia musi jednak zostać wydana przez Kongres USA.

BGM-109 Tomahawk to amerykański pocisk manewrujący przeznaczony do rażenia celów na dystansie przekraczającym tysiąc kilometrów. Jest używany m.in. przez US Navy i brytyjską Royal Navy.

Trwa przegląd obecności wojsk USA w Europie

W ostatnich tygodniach przedstawiciele MON częściej odwiedzają Waszyngton. Rozmowy koncentrują się przede wszystkim na ewentualnym utworzeniu w Polsce stałej bazy amerykańskich wojsk lądowych.

We wrześniu prezydent USA Donald Trump mówił, że trwają „wielkie postępy” w sprawie ustanowienia takiej bazy w Polsce. Dodał wówczas, że lokalizacja może zostać ogłoszona wkrótce.

Jednocześnie Pentagon prowadzi sześciomiesięczny przegląd amerykańskiej obecności wojskowej w Europie, który ma zakończyć się przed końcem roku. W ramach tego procesu może zostać podjęta decyzja dotycząca stałej obecności sił lądowych USA w Polsce.