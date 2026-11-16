„To terroryzm państwowy”. Litwa wzywa Europę do radykalnego kroku wobec GRU

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Kraje UE powinny rozważyć wpisanie rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU na listę organizacji terrorystycznych – uważa szef litewskiej dyplomacji. Kestutis Budrys powiadomił, że za próbą podpalenia zakładów estońskiej firmy Threod Systems, produkującej drony, stało właśnie GRU.

„Kiedy państwowy wywiad organizuje podpalenia w Europie, nie jest to „działanie hybrydowe”. To terroryzm sponsorowany przez państwo” – napisał na platformie X szef litewskiego MSZ.

„Czas przestać chować się za eufemizmami. Europa powinna poważnie rozważyć zaliczenie GRU i innych rosyjskich struktur wywiadowczych i bezpieczeństwa, zaangażowanych w operacje sabotażowe, do organizacji terrorystycznych” – oświadczył Kestutis Budrys.

Zdaniem ministra „Rosja sięga po sabotaż, gdy nie osiąga celów na polu walki z Ukrainą, próbując zastraszać i destabilizować europejskie społeczeństwa”.

Budrys wyraził solidarność z Estonią po udaremnionej próbie podpalenia zakładów firmy Threod Systems. Zaapelował o zwiększenie wsparcia dla Ukrainy, wywieranie silniejszej presji na Moskwę oraz pociągnięcie do odpowiedzialności osób organizujących i przeprowadzających ataki hybrydowe.

„Lekcja jest prosta: każdy rosyjski akt sabotażu w Europie musi wiązać się z wyższymi kosztami dla Rosji” – napisał Budrys.

Do próby ataku na fabrykę uzbrojenia doszło 14 listopada. Estońska Służba Bezpieczeństwa Wewnętrznego (KAPO) poinformowała, że celem tej operacji było wywołanie eksplozji. W związku z próbą podpalenia zatrzymano łącznie osiem osób. W reakcji na to zdarzenie władze Estonii zapowiedziały, że zamkną od 1 grudnia wszystkie przejścia graniczne z Rosją.