To słowo padło wiele razy w czasie rozmowy. Trump naciska na Zełenskiego

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Donald Trump naciska na Wołodymyra Zełenskiego, by Ukraina zaprzestała ataków na rosyjskie rafinerie ropy naftowej. Prezydent USA miał powtórzyć swoje apele podczas niedzielnej rozmowy telefonicznej z przywódcą Ukrainy.

Donald Trump powtórzył podczas niedzielnej rozmowy telefonicznej z Wołodymyrem Zełenskim swoją prośbę o zaprzestanie przez siły ukraińskie ataków na rosyjskie rafinerie ropy naftowej - podał portal Axios.

„Słowo olej napędowy padło wiele razy podczas tej rozmowy telefonicznej” – powiedział anonimowy rozmówca Axiosa.

O naciskach Trumpa na Zełenskiego poinformował także „Financial Times”.

Zełenski o rozmowach, które „mogą wiele zmienić”

Po rozmowie z Trumpem Zełenski oświadczył w mediach społecznościowych, że spotka się we wtorek z prezydentem USA w Nowym Jorku, gdzie tego dnia zacznie się debata generalna w ramach 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Dodał, że rozmowy te „mogą wiele zmienić” w obliczu trwającej od ponad czterech lat wojny z Rosją i że Ukraina jest gotowa podjąć „poważne kroki” w celu osiągnięcia pokoju.

W tym miesiącu Trump zaczął obwiniać Ukrainę o doprowadzenie do wzrostu światowych cen diesla w wyniku jej ataków na rosyjskie obiekty energetyczne. Według amerykańskiego prezydenta uderzenia te przyczyniły się do niedoboru tego paliwa.

Wysokie ceny paliw

Słowa te padły kilka miesięcy po tym, jak Kijów nasilił kampanię uderzeń m.in. w infrastrukturę naftową Rosji, co zmniejszyło jej produkcję paliwa i doprowadziło do kryzysu energetycznego wewnątrz kraju. Ukraina tłumaczy tę falę ataków potrzebą osłabienia rosyjskiej machiny wojennej, która czerpie fundusze głównie z eksportu ropy i gazu oraz produktów pochodnych.

Tymczasem ceny paliw na stacjach benzynowych USA wzrosły po rozpoczęciu w lutym wojny USA i Izraela przeciwko Iranowi. Według trackera cen paliw GasBuddy średnia krajowa cena oleju napędowego na amerykańskich stacjach sięgała w tym miesiącu nawet 6 dolarów za galon (około 3,7 litra).

Sankcje na Rosję. Trump podpisał ustawę

Do spotkania Trumpa i Zełenskiego dojdzie kilka dni po tym, jak prezydent USA podpisał ustawę o sankcjach na Rosję i cłach na towary z państw należących do największych importerów rosyjskiej ropy naftowej i gazu. Ustawa daje prezydentowi uprawnienia do nałożenia ceł do 100 proc. m.in. na Chiny, Indie, Węgry czy Słowację. Pozwala ona także na nałożenie kolejnych sankcji na tzw. flotę cieni składającą się ze starych tankowców używanych do transportu ropy i produktów ropopochodnych z ominięciem zachodnich sankcji.

Spotkanie prezydentów USA i Ukrainy odbędzie się kilka tygodni po pierwszej wizycie wysłanników Trumpa, Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera, w Kijowie i ich rozmowach z Zełenskim. Uczestnicy spotkania omawiali kwestie rozmów pokojowych z Rosją.