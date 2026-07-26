To pierwsza taka sytuacja we Francji po II wojnie światowej. Ogień szaleje, są kolejne ewakuacje

RMF24

W departamencie Żyrondy w południowo-zachodniej Francji z powodu szalejącego pożaru władze departamentu zarządziły w nocy z soboty na niedzielę prewencyjną ewakuację 55 tysięcy osób. Objęła ona gminy na południowy zachód od zatoki Arcachon i w pobliżu Bordeaux. Od kiedy ogień trawi Francję, czyli od środy, ewakuowano dotąd w Żyrondzie już 220 tysięcy osób.

Kolejna ewakuacja w rejonie Bordeaux

W południowej Francji, szczególnie w regionach Żyronda i Landy, wciąż szaleje kilka ogromnych pożarów lasów. Ruch kolejowy na południe od Bordeaux jest utrudniony. Akcja gaśnicza jest coraz bardziej intensywna, a strażacy przybywają z całego kraju i z innych krajów europejskich, w miarę jak pożar rozprzestrzenia się w kierunku aglomeracji Bordeaux. 55 tysięcy osób objęła nowa ewakuacja w tym rejonie. Chodzi konkretnie o gminy:

Marcheprime,

Le Barp,

Biganos,

Mios,

Cestas.

Pierwsza taka sytuacja od II wojny światowej

Z powodu pożaru - trwającego od środy - ewakuowano dotąd w Żyrondzie 220 tysięcy osób. Ogień podsycany przez wiatr rozprzestrzenił się bardzo szybko po terenach porośniętych gęstym sosnowym lasem.

Jest to, jak podkreśla dziennik „Le Parisien”, jedna z największych kiedykolwiek zorganizowanych we Francji ewakuacji z powodu pożarów. Dziennik informuje też, że pożar w Żyrondzie należy do największych pożarów odnotowanych we Francji po II wojnie światowej. W 1949 roku wielki pożar, który strawił lasy Landes de Gascogne, był najtragiczniejszym pożarem w historii Francji i zniszczył około 50 000 hektarów.

W kraju występują utrudnienia komunikacyjne

Francuskie władze informują, że ogień skierował się na południowy wschód, ku Marcheprime, które leży przy linii kolejowej. Rankiem w niedzielę wstrzymano kursowanie pociągów do miejscowości na południe od Bordeaux. Zamknięto także 60-kilometrowy odcinek autostrady A63, prowadzącej z Bordeaux do Hiszpanii.

Równolegle trwa pożar w sąsiednim departamencie Landy (Landes), na południe od zatoki Arcachon, oraz mniejsze pożary w innych częściach kraju.