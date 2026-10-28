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To nowa Zielona Stolica Europy. Polskie miasto w finale

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 28 października (06:48)

Saragossa otrzymała tytuł Zielonej Stolicy Europy 2028. Hiszpańskie miasto pokonało po drodze wielu rywali, a w finale rywalizowało między innymi z Bielsko-Białą.

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To nowa Zielona Stolica Europy. Polskie miasto w finale
Saragossa Zieloną Stolicą Europy 2028 /Shutterstock

27 europejskich miast w walce o tytuł

Wyróżnienie przyznawane przez Komisję Europejską trafia do miast liczących ponad 100 tys. mieszkańców, które mogą pochwalić się konkretnymi działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju. 

W tegorocznej edycji o główną nagrodę ubiegało się 27 europejskich miast, z których osiem zakwalifikowało się do finału w dwóch kategoriach.

Prócz prestiżowego tytułu Saragossa otrzymała 600 tys. euro na realizację kolejnych przedsięwzięć ekologicznych.

Bielsko-Biała w finale

O zwycięstwie zdecydowała ocena niezależnych ekspertów, którzy analizowali m.in. jakość powietrza, gospodarowanie wodą i odpadami, ochronę bioróżnorodności oraz działania na rzecz ograniczenia emisji spalin i przystosowania się do zmian klimatu. 

W finale Saragossa rywalizowała z Bielsko-Białą, duńskim Aalborgiem, słowackimi Koszycami i portugalskim Porto. 

Saragossa wygrała. Dlaczego?

O zwycięstwie przesądziło umiejętne łączenie troski o środowisko naturalne z kształtowaniem odporności społecznej i odpowiadaniem na potrzeby mieszkańców.

Istotnym elementem strategii miasta jest rozwój zielonej infrastruktury. Saragossa chce lepiej łączyć parki i obszary przyrodnicze, m.in. za pomocą zielonych korytarzy wzdłuż rzeki Ebro i okolicznych cieków wodnych. To szczególnie ważne w regionie narażonym na fale ekstremalnych upałów, susze i powodzie. 

Wyróżnienie ma pomóc stolicy Aragonii kontynuować te działania, a zarazem stać się inspiracją dla innych europejskich ośrodków.

Saragossa to nie tylko ekologia

Saragossa ma jednak do zaoferowania znacznie więcej niż ekologiczne ambicje. Widoczne tam ślady kultury rzymskiej, muzułmańskiej, żydowskiej i chrześcijańskiej tworzą dziś niezwykłą mozaikę architektoniczną.

Najbardziej rozpoznawalnym symbolem miasta jest monumentalna bazylika Nuestra Señora del Pilar – imponująca barokowa świątynia znajdująca się nad brzegiem Ebro, w której wnętrzu można podziwiać m.in. freski Francisca Goi.

Zaledwie kilka kroków dalej wznosi się katedra La Seo, zachwycająca połączeniem różnych stylów, w tym charakterystycznej dla Aragonii architektury mudéjar. Podczas pobytu warto też odwiedzić ufortyfikowany średniowieczny zamek Aljafería, jeden z najlepiej zachowanych przykładów islamskiej architektury pałacowej w Europie Zachodniej. 

Miłośnicy starożytności mogą z kolei podążyć szlakiem rzymskiej kolonii Caesaraugusty, odkrywając pozostałości forum, łaźni publicznych, portu rzecznego i teatru.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Hiszpania

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