„To nie jest wymierzone w USA”. Komisja Europejska odpowiada wściekłemu Trumpowi

RMF24

„Zacieśnienie partnerstwa UE z Kanadą nie jest w nikogo wymierzone, lecz służy wspólnej sile” - oświadczył rzecznik Komisji Europejskiej Olof Gill odnosząc się w ten sposób do słów prezydenta USA, który uznał potencjalne przyjęcie Kanady jako członka stowarzyszonego Unii za „wrogi akt”. Donald Trump zagroził również, że może z tego powodu nałożyć cła na UE.

Zapowiedź otwarcia drogi dla Kanady do uzyskania statusu pierwszego członka stowarzyszonego Unii Europejskiej padła podczas przemówienia przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen. Na reakcję zza oceanu nie trzeba było długo czekać. Prezydent USA Donald Trump ocenił, ze „to śmieszne”, bo Kanada jest „okropnym partnerem handlowym”. Uznał też potencjalne przyjęcie Kanady jako członka stowarzyszonego UE za „wrogi akt”. W swoim stylu zagroził Unii Europejskiej „bardzo ciężkimi cłami”, jeśli Bruksela zdecyduje się na taki krok.

Komisja Europejska uspokaja

Do słów Trumpa odniósł się rzecznik Komisji Europejskiej Olof Gill. W krótkim oświadczeniu podkreślił, że zacieśnienie partnerstwa z Kanadą nie jest wymierzone w żadną stronę, a ma służyć budowaniu wspólnej siły.

Jak wczoraj jasno stwierdziła przewodnicząca, proponowane zacieśnienie partnerstwa z Kanadą nie jest w nikogo wymierzone, lecz służy budowaniu wspólnej siły – przekazał Gill korespondentom w Brukseli.

Czego ma dotyczyć współpraca?

Propozycję Ursuli von der Leyen z zadowoleniem przyjął premier Kanady Mark Carney.

Współpraca UE z Kanadą miałaby dotyczyć m.in. minerałów krytycznych, możliwości przemysłu obronnego, sztucznej inteligencji (AI), możliwości obliczeniowych, bezpieczeństwa energetycznego, przestrzeni kosmicznej oraz usług finansowych i płatności.

Szef kanadyjskiego rządu i przewodnicząca KE rozmawiali też juz o współpracy dotyczącej handlu cyfrowego poza sektorem rolnym oraz „szerokiego zakresu usług”.

W orędziu o stanie UE von der Leyen mówiła, że chodzi o stworzenie z Kanadą „przestrzeni wspólnego dobrobytu i bezpieczeństwa gospodarczego”. Zapowiedziała też współpracę w dziedzinie inteligentnej produkcji, stworzenie sojuszu technologicznego, integrację „przemysłowych baz obronnych”, a Arktyka ma się stać „sztandarowym projektem".