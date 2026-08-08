To nie był głupi żart. Przebrany za klauna 15-latek podejrzewany o zabójstwo

RMF24

W miejscowości East St. Louis w Illinois 15-latek przebrany za klauna miał śmiertelnie zaatakować nożem 78-letniego mężczyznę. Policja zatrzymała podejrzanego, a mieszkańcy wciąż nie mogą otrząsnąć się po scenach rodem z horroru.

W poniedziałkowy wieczór mieszkańcy East St. Louis byli świadkami niepokojących scen. Kilka kamer domowego monitoringu zarejestrowało postać w czarno-czerwonym kostiumie klauna, która podchodziła do domów, zaglądała w okna i – jak się później okazało - niosła ze sobą duży nóż.

Szukam ciebie – szepcze do domofonu na jednym z nagrań postać. Choć mogłoby się wydawać, że ktoś postanowił zrobić sąsiadom głupi żart, prawda okazała się inna.

Brutalny atak na przystanku autobusowym

Około godziny 22 policja została wezwana do dzielnicy, gdzie znaleziono ciało starszego mężczyzny na jezdni. Ofiarą okazał się 78-letni John Wesley Allen Sr., weteran marynarki wojennej i aktywny członek lokalnej społeczności. Mężczyzna czekał na przystanku autobusowym, gdy został zaatakowany przez nastolatka w kostiumie klauna.

Policja szybko powiązała nagrania z kamer z miejscem zbrodni. Funkcjonariusze zidentyfikowali i zatrzymali 15-letniego chłopca podejrzanego o dokonanie ataku. Obecnie grozi mu postawienie zarzutu morderstwa pierwszego stopnia. Prokuratura wystąpiła do sądu o możliwość ścigania nastolatka jak dorosłego, jednak na razie sprawa pozostaje w gestii sądu rodzinnego.

Rodzina w szoku

Bliscy ofiary są zdruzgotani. To najlepszy brat, którego ktoś nam zabrał - powiedziała w rozmowie z lokalną stacją telewizyjną siostra zamordowanego, Marie Stanford. Rodzina podkreśla, że Allen był osobą zawsze gotową do pomocy innym. Zastanawiam się tylko, dlaczego ta osoba to zrobiła. Nie znał mojego brata – dodawała siostra mężczyzny. Wytłumaczyła też, jej brat, który mieszkał w kompleksie mieszkaniowym dla seniorów w St. Louis, udał się w poniedziałek do szpitala na badania kontrolne, a następnie planował odwiedzić swoją siostrę, która mieszka w pobliżu przystanku autobusowego, gdzie został zaatakowany.

Mieszkające w okolicy osoby nie kryją przerażenia. Myślę, że zamierzał zabić wszystkich w domu– powiedział stacji KSDK Lee Palmer. Kamera w domu jego matki zarejestrowała 15-latka. Dodał, że cieszy się, że mieszkająca samotnie kobieta nie otworzyła drzwi nieznajomemu.

Policja analizuje nagrane przedstawiające osobę w kostiumie klauna oraz gromadzi dodatkowe materiały z kamer monitoringu.

Policja wciąż bada motywy działania nastolatka. Rodzina ofiary nie może zrozumieć, dlaczego doszło do tego tragicznego i przypadkowego ataku.